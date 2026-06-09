[헤럴드경제=김성훈 기자] 14년 동안 교제해 온 소녀시대 수영(36·본명 최수영)과 배우 정경호(42) 커플이 결별했다.

9일 수영의 소속사는 “두 사람이 최근 결별한 것이 맞다”며 “좋은 동료로 남기로 남기로 했다”고 밝혔다.

두 사람은 최근 각자의 활동으로 관계가 소원해져 결별을 선택한 것으로 알려졌다.

두 사람이 서로 상대의 SNS에 대해 언팔로우를 했다는 사실이 알려지면서 ‘결별설’이 제기됐는데 사실로 확인된 것이다.

수영과 정경호는 2012년부터 14년간 교제를 이어온 연예계 대표 장수 커플이다. 두 사람은 중앙대학교 연극영화과 동문으로, 교회에서 처음 만나 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

수영은 2007년 그룹 소녀시대로 데뷔했으며, 2세대 걸그룹의 대표 주자로 활약하며 한류 열풍의 중심에 섰다. 최근에는 배우로 활동 영역을 넓히며 ‘38 사기동대’, ‘밥상 차리는 남자’, ‘런 온’, ‘남남’ 등에 출연했다.

정경호는 2003년 KBS 20기 공채 탤런트로 데뷔해 드라마 ‘슬기로운 의사생활’, ‘일타 스캔들’ 등으로 주연급 배우로 발돋움했다.