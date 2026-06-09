9~11일 대전 개최 우주·항공, 드론 등에 활용되는 복합소재 전시

[헤럴드경제=고은결 기자] HS효성첨단소재가 오늘 9일부터 11일까지 사흘간 대전컨벤션센터(DCC)에서 열리는 ‘대한민국 국방산업발전대전(InLEX KOREA 2026)’에서 고기능성 첨단소재 기술력을 선보인다.

국방부, 육군본부 등이 주최하는 이 행사는 국내 대표 국방산업 전시 행사다. HS효성첨단소재는 이번 전시회에서 탄소섬유, 아라미드, 라이오셀 등 독자적인 기술로 개발한 고기능성 소재의 방산 분야 적용 사례를 소개한다.

특히 탄소재료PU(Performance Unit), 타이어보강재PU, 아라미드PU 등 핵심 사업부(PU)가 총출동해 방산 분야에서의 신규 사업 기회를 발굴한다는 계획이다.

먼저 탄소재료PU는 우주·항공 분야의 핵심 부품인 드론 및 인공위성용 추진체 저장탱크를 비롯해 드론 탄소복합재 부품, 단섬유, 탄소섬유 3K 직물 등을 통해 탄소복합재의 미래 활용 가능성을 보여준다.

아라미드PU는 고강도·내열성을 갖춘 첨단 아라미드 원사를 활용한 방탄 헬멧과 방탄 조끼 등 군 장병의 안전과 직결되는 고성능 개인 방호장비를 전시한다. 타이어보강재PU는 친환경 고강도 소재인 라이오셀 원사와 이를 가공한 라이오셀 탄화직물을 소개한다.

임진달 HS효성첨단소재 대표이사는 “지속적인 연구개발과 소재 국산화 노력을 바탕으로 안정적인 공급망 구축에 기여하고, 방산 업계와 함께 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.