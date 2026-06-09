입출금통장 평균잔액 늘리면 매주 현금 리워드

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주은행(은행장 정일선)은 고객의 자발적인 저축 습관 형성과 체계적인 자산관리를 지원하기 위해 9일부터 8월 30일까지 12주간 ‘주머니(주간 머니 줍줍) 이벤트’를 진행한다.

이번 이벤트는 광주은행 입출금통장을 보유한 개인 및 개인사업자 고객을 대상으로 진행된다.

이벤트 응모 후 2026년 5월 평균잔액 대비 입출금계좌 평균잔액을 늘리면 달성 구간에 따라 매주 현금 리워드를 제공하는 방식이다.

특히 이벤트 기간 동안 매주 반복 참여가 가능하도록 구성해 고객들이 일상 속에서 자연스럽게 저축 목표를 세우고, 저축의 즐거움과 금융 혜택을 동시에 경험할 수 있도록 했다.

목표 구간은 평균잔액 증가 금액 기준 ▷100만 원 이상 ▷500만 원 이상 ▷1,000만 원 이상 ▷5,000만 원 이상 등 총 4개 구간으로 운영된다. 달성 구간에 따라 매주 500원부터 최대 1만 원까지 현금 리워드가 제공되며, 이벤트 기간 동안 매주 목표를 달성할 경우 최대 12만 원까지 리워드를 받을 수 있다.