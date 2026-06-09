‘하이원리조트 챔프십’ LPBA 2차투어 피아비, ‘천적’ 권발해과 결승행 경쟁

[헤럴드경제=조용직 기자] 하이원리조트 챔피언십 ‘디펜딩 챔피언’ 이미래가 준결승에서 ‘통산 20승에 도전하는 김가영과 만났다.

8일 강원도 정선군 하이원리조트 그랜드호텔 컨벤션타워에서 열린 프로당구 2026-27시즌 2차 투어 ’국민의 행복쉼터 하이원리조트 PBA-LPBA 챔피언십‘ LPBA 8강에서 이미래는 응우옌호앙옌니(베트남)을 상대로 풀세트 접전 끝에 세트스코어 3:2(11-5, 6-11, 6-11, 11-10, 9-8)로 승리해 준결승에 올랐다.

이미래는 세트 스코어 1-2로 밀리는 상황에서 4세트를 1점차로 따내 5세트에 간 뒤 게임 스코어 5-8 위기에서 3점, 1점을 연이어 따내며 극적인 역전승을 연출했다.

지난 시즌 하이원리조트 챔피언십에서 4년 8개월만에 우승을 차지했던 이미래는 다시 한번 우승에 도전한다. 이미래의 준결승전 상대인 김가영은 이날 김상아를 상대로 세트스코어 3:0 완승을 거두고 준결승에 향했다. 통산 20승을 노리는 김가영은 이날 승리로 매치 17연승을 달렸다.

이미래는 김가영을 상대로 통산 전적 3승4패로 열세다. 2020-21시즌 5차 투어(웰컴저축은행 챔피언십) 준결승전에서 승리(세트스코어 2:0)를 거둔 이후 4연패 중이다. 가장 마지막 대결인 2025-26시즌 5차 투어(크라운해태 챔피언십) 준결승에서도 0:3으로 완패한 바 있다.

또 다른 준결승전은 ’캄보디아 특급‘ 스롱 피아비와 권발해의 맞대결로 성사됐다. 스롱과 권발해는 각각 서한솔과 장가연을 3:1로 꺾었다. 역대 맞대결 전적은 권발해가 2승0패로 우세다.

이날 함께 진행된 PBA 32강에선 김준태가 강동궁에 세트스코어 3:0으로 완승, 16강 진출에 성공했다. 지난 5월 열린 개막투어(우리금융캐피탈 챔피언십) 16강에서 강동궁을 3:1로 이겼던 김준태는 이번에도 승리를 챙기며 ’헐크 킬러‘로 자리매김했다.

조재호는 서현민을 상대로 풀세트 끝에 어렵사리 16강 진출에 성공했으며, ’스페인 전설‘ 다니엘 산체스는 강의주를 3:0으로 제쳤다. 김영원도 김현우를 상대로 3:0 완승을 거뒀다. 이충복은 최성원을 상대로 먼저 2세트를 내주고 극적인 역전승을 거두며 16강행 티켓을 잡았다.

대회 7일차인 9일에는 PBA 16강과 LPBA 준결승이 펼쳐진다. PBA 16강은 오후 12시30분부터 진행되며, 오후 3시에는 LPBA 준결승이 열린다.