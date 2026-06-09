[헤럴드경제=조용직 기자] 골프웨어 어메이징크리가 여름 시즌을 맞아 필드와 휴양지, 일상을 넘나드는 리조트룩을 선보인다.

가벼움, 빛과 럭셔리를 담은 ‘에어로럭스 컬렉션(AERO LUX COLLECTION)’은 여름 휴양지에 필요한 기능성과 리조트 무드의 세련된 스타일을 함께 담았다. ‘(비욘드 더 코스)BEYOND THE COURSE’라는 메시지를 제안한 이 컬렉션은 필드 위 퍼포먼스에 머무르지 않고, 코스를 넘어 일상과 휴양지까지 자연스럽게 이어지는 스타일을 의미한다.

어메이징크리 특유의 기능성은 유지하면서도 감각적인 실루엣과 패턴, 가벼운 착용감을 더해 여름 시즌 다양한 라이프스타일에 어울리는 룩을 완성했다.

대표 제품인 ‘여성 에어로럭스 보테니컬 알렉스 점프수트’를 비롯해 ‘여성 에어로럭스 쉬어 저지 자켓’ ‘여성 에어로럭스 스모그 바디수트’ ‘여성 에어로럭스 테크저지 팬츠’로 구성된다.

어메이징크리 관계자는 “이번 에어로럭스 컬렉션은 여름 시즌 골프 여행을 떠나는 골퍼들에게 기능성과 감각적인 리조트 무드를 함께 담았다”며 “필드를 넘어 휴양지와 일상까지 이어지는 어메이징크리만의 핫 써머 리조트룩을 경험해 보기 바란다”고 전했다.