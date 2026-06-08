[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 8일(현지시간) “이스라엘과 이란은 즉각 ‘사격’을 멈춰야 한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 이같은 짧은 글을 올리고 양측의 충돌이 더 커지면 안 된다는 입장을 밝혔다고 연합뉴스는 전했다.

트럼프 대통령의 이번 경고는 지난 4월 휴전 후 이란과 이스라엘이 처음으로 서로 미사일을 발사해 분쟁이 다시 커지는 국면에서 나온 것이다.

국제사회는 이스라엘과 이란의 교전으로 미국과 이란의 휴전이 끝나고 종전 협상 또한 붕괴할 위험에 우려를 보이고 있다. 트럼프 대통령은 이러한 상황에 발끈해 교전 중단 촉구를 위한 메시지를 직접 낸 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 전날 폭스뉴스, 악시오스 등 미국 언론과의 전화 인터뷰에서도 “내가 이란에 하고 싶은 말은, 미사일을 쐈으니 이제 그만하고 (협상)테이블로 돌아와 합의를 하라는 것”이라고 했다.

이스라엘에 대해서도 “보복을 하지 않길 바란다”며 맞대응을 하지 말라고 했다.

앞서 이란은 이스라엘의 레바논 수도 베이루트 공습에 따른 보복이라며 전날 이스라엘 북부를 겨냥해 탄도 미사일 11발을 쐈다. 레바논은 친이란 무장정파 헤즈볼라의 근거지다 .이스라엘은 자국의 안보 위협인 헤즈볼라를 타격한다며 레바논을 공습한 바 있다.

이란의 공습에 이스라엘도 반격했다. 이러한 교전은 악순환으로 빠지는 기류다.

트럼프, 네타냐후에 “선택의 여지 없을 것”

트럼프 대통령은 전날 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와의 전화 인터뷰에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 향해 “그는 선택의 여지가 없을 것”이라고 밝혔다고 연합뉴스는 전하기도 했다.

네타냐후 총리가 미국과 이란이 도출한 어떤 합의든 받아들일 수밖에 없을 것이라는 의미로 풀이된다.

트럼프 대통령은 “내가 결정을 한다. 내가 모든 결정을 내린다”며 “그(네타냐후)는 결정권을 갖고 있지 않다”고 했다.

이 또한 이스라엘이 레바논과의 휴전협정에도 불구하고 베이루트를 공습하자 이란이 보복 차원으로 이스라엘 북부를 향해 미사일 공격을 퍼부은 직후 나온 발언이었다.

다만, 트럼프 대통령은 이란의 공격에 대해서도 대수롭지 않은 일이라고 평가하며 협상에 영향을 미칠 가능성은 없다고 선을 긋기도 했다. 트럼프 대통령은 “결과는 두고 봐야겠지만 어떻게 보느냐에 따라 3000년 혹은 47년간 계속돼온 일 중 하나일 뿐”이라고 했다.

미국, 이스라엘과 이란 사이 전쟁은 이날로 개전 100일째를 맞이했다.

트럼프 대통령은 10일까지 종전 합의를 할 수 있다고 구체적 일정까지 내놓으며 협상 의지를 보이고 있다.