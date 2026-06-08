코스피 8.29%·코스닥 9.08% 급락 마감 양 시장 서킷브레이커·매도 사이드카 동시 발동 외국인 21거래일 연속 순매도…수급 불안 지속 美 금리 인상 우려·중동 긴장 고조에 투심 냉각

[헤럴드경제=홍태화 기자] 국내 증시가 ‘검은 월요일’을 맞았다. 미국 금리 인상 우려와 중동 지역 지정학적 리스크가 겹치면서 코스피와 코스닥이 나란히 8~9%대 급락했고, 양 시장에서는 ‘서킷 브레이커(Circuit Breaker)‘와 ‘프로그램 매도호가 일시 효력정지(매도 사이드카)’가 모두 발동됐다.

지난달 사상 처음으로 8000선을 돌파했던 코스피는 불과 14거래일 만에 7000선 중반까지 밀려났으며, 외국인 매도세와 대형 기술주 급락이 시장 전반의 투자심리를 얼어붙게 했다.

8일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 676.18포인트(8.29%) 내린 7484.41로 장을 마쳤다. 지수 하락 폭은 지난 3월 4일 기록한 698.37포인트 이후 역대 두 번째로 크다. 급락장에 개장 직후 서킷 브레이커와 매도 사이드카가 잇달아 발동되기도 했다.

서킷 브레이커는 주가가 급락할 때 투자자들의 패닉 매매를 막기 위해 증권시장의 모든 거래를 20분간 중단하는 제도다.

코스피는 전 거래일 대비 112.50포인트(1.38%) 내린 8048.09로 출발한 후 낙폭을 확대해 8000선 아래로 무너지면서 한때 7442.73까지 밀리기도 했다. 코스피가 8000선 아래로 내려간 것은 지난달 15일 사상 처음으로 장중 8000을 돌파한 이후 24일(14거래일)만이다.

코스피 시장에서 외국인 투자자와 기관이 각각 3540억원, 기관이 1조6270억원 각각 순매도하며 지수에 하방 압력을 가했다. 개인이 홀로 1조7630억원 순매수했다. 외국인은 이전보다는 약화한 매도세를 보였지만 21거래일 연속 순매도 중이다.

코스피는 미국 증시에서 기술주를 중심으로 주가가 급락하고 중동 지역의 긴장이 다시 고조된 영향에 급락했다. 미국의 고용 지표 호조에 연방준비제도(Fed)가 금리 인상에 나설 수 있다는 전망이 나오면서 뉴욕 증시에서 엔비디아와 마이크론테크놀러지 등 기술주 위주로 매물이 출회한 영향이다.

이 여파로 ‘코스피 대장주’ 삼성전자(-10.18%)와 SK하이닉스(-7.68%)가 급락하면서 두 종목의 주가가 각각 30만원과 200만원 선 아래로 주저앉았다. 이어 현대차, 삼성전기, LG에너지솔루션 등도 내림세를 면치 못했다.

시가총액 상위 50위권 내에서는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) ‘호재’가 있는 NAVER와 SK텔레콤(0.28%) 등 두 종목만 주가가 올랐다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 91.05포인트(9.08%) 내린 911.39로 거래를 마감했다. 지수는 전장보다 42.83포인트(4.27%) 내린 959.61로 출발한 이후 낙폭을 키워 1000선을 회복하지 못했다.

이에 코스닥 시장에서도 매도 사이드카와 서킷 브레이커가 각각 발동됐다. 코스닥시장에서 외국인이 2980억원 순매수한 반면 개인과 기관은 각각 1250억원, 1460억원 순매도했다. 종목별로 에코프로비엠, 알테오젠, 에코프로, 레인보우로보틱스 등 대부분이 내렸다.

환율은 외국인 매도세와 지정학적 불확실성, 미국 금리 인상 우려 등으로 올랐다. 이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 직전 거래일보다 4.1원 내린 1535.0원을 나타냈다. 원/달러 환율은 오전에 1550원대 중반까지 올랐다가 외환 당국의 구두 개입 영향에 다소 하락했다.