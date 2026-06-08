젠슨 황-구광모, 1시간 가량 회동 피지컬 AI, AI 인프라, 모빌리티 분야서 중장기 협력 “LG, 냉각, 전력, 데이터센터까지 뛰어난 역량” “협력 관계 환상적, 빠른 속도로 성장 중” “가까운 미래에 여러 발표 공유 할 것”

[헤럴드경제=박지영 기자] 홍대 ‘형님 회동’ 이후 사흘 만에 다시 만난 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 구광모 ㈜LG그룹 회장이 피지컬 AI와 AI 인프라, 모빌리티 분야에서 중장기 협력을 위한 회동을 가졌다.

8일 오전 10시께 황 CEO는 장녀인 매디슨 황 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사와 그의 약혼자, 정소영 엔비디아 코리아 대표 등과 함께 서울 여의도 LG트윈타워를 방문했다. 약 1시간 동안 회동을 마치고 나온 황 CEO는 “LG와 파트너십은 계속 성장하고 있으며, 놀라운 수준의 협력 관계로 발전해가고 있다. 여러 가지 분야에서 함께 일하고 있다”며 이번 회동이 성공적이었다고 언급했다.

황 CEO는 “아시다시피 LG는 세계 최고 수준의 기업이다. LG는 매우 다양한 산업 분야에 걸쳐 사업을 하고 있으며, 미래에 중요한 역할을 하게 될 수많은 핵심 기술을 보유하고 있다”고 말했다.

특히 로보틱스를 콕 집었다. 황 CEO는 “로보틱스는 전자 기술과 기계 시스템, 인공지능이 융합되는 분야”라며 “LG와 AI분야에서 협력하고 있고, 모터 기술분야, 기계 시스템 분야에서도 협력하고 있다. 이를 통해 미래 데이터센터를 설계하는 작업도 LG와 함께하고 있다”고 밝혔다.

이어 “더 거대한 메가와트급 미래의 데이터센터를 구축하기 위해서는 냉각 기술, 전력 공급 기술, 데이터센터 전체의 설계와 건설에 이르기까지 극도로 발전된 기술들이 필요하고, LG는 이 분야에서 정말 뛰어난 역량을 갖고 있다”며 “기업들이 지금 당장 데이터센터를 구축할 수 있도록 지원하기 위해 지금도 함께 협력하고 있다”고 말했다.

황 CEO는 “로봇 시스템부터 오늘과 미래의 공조(HVAC) 시스템에 이르기까지, 엔비디아가 하는 모든 영역 전반에 걸쳐 우리는 하나가 되어 협력하고 있다. 우리는 하나의 거대한 팀”이라며 “이 협력 관계는 정말 훌륭하고(fantastic) 매우 빠른 속도로 성장하고 있다. 가까운 미래에 여러분과 공유할 수 있는 발표들도 많이 준비돼 있다”고 언급했다.

구광모 ㈜LG 회장은 “오늘 엔비디아와 함께 미래 방향에 대해 많은 이야기를 나눴고, AI 시대를 가속화하기 위해 더 많은 협력이 필요할 것 같다”며 “오늘 시간이 부족해서 세부 사항에 대한 얘기까지는 못했지만, 다음에 캘리포니아로 초대했다. 많은 협력에 대해 고마운 생각이 든다”고 말했다.

젠슨 황 CEO는 “현재 한국의 AI 인프라는 아직 규모가 매우 작다. 그렇기 때문에 이 산업의 미래는 훨씬 더 커져야 한다. 그래서 조언을 드리자면, 만약 주식 시장에서 오늘 (AI 관련 주가가) 할인된 가격이라면, 지금이 매수하기 좋은 시기”라며 “(AI 거품론에) 동의하지 않는다. 새로운 산업의 시작이라고 생각하며, 어떤 변동성이든 좋은 기회라고 본다. 지금부터 10년 뒤에 AI가 어디에 와있을지 상상해 봐라. 투자를 할 때 다음 주를 생각하지 말고, 지금으로부터 10년 뒤를 생각하라”고 덧붙였다.

엔비디아 아이작, 그루트, 코스모스 등 AI 플랫폼과 LG의 가전·로봇·모빌리티·AI 인프라 역량 결합

양사는 엔비디아의 AI 플랫폼과 LG의 가전·로봇·모빌리티·AI 인프라 역량을 결합해 AI 모델 개발부터 로봇 학습·운영, 디지털 트윈 구축까지 아우르는 차세대 피지컬 AI 생태계 구축에 나선다. 특히 AI 팩토리, 피지컬 AI, 모빌리티 분야는 LG 계열사들이 역량을 결집하는 ‘원LG(One LG)’ 핵심 영역으로 꼽힌다.

LG전자는 엔비디아의 아이작(Isaac), 그루트(GR00T), 코스모스(Cosmos) 플랫폼을 활용해 휴머노이드·물류 로봇 개발 협력을 확대하고, LG이노텍은 엔비디아 AI 칩에 최적화된 센싱 모듈과 광학 부품 개발을 추진한다. LG CNS 역시 엔비디아 로보틱스 기술을 접목한 산업용 로봇 플랫폼 고도화에 나선다.

제조 분야에서는 LG의 생산기술 데이터와 엔비디아의 AI·디지털 트윈 기술을 결합해 자율 제조 생태계 구축을 추진한다. AI 인프라 부문에서는 LG전자가 데이터센터 냉각 설루션과 모듈형 설계 기술 협력을 확대하고, LG유플러스와 LG CNS는 엔비디아 DSX 레퍼런스 디자인 기반 AI 팩토리 구축을 검토하고 있다. LG에너지솔루션도 데이터센터 전력 솔루션 협력을 논의 중이다.

모빌리티 분야에서는 LG전자가 엔비디아의 자율주행 플랫폼 ‘드라이브 하이페리온’을 활용해 차세대 ADAS와 차량용 AI 시스템을 고도화하고, LG이노텍은 통신·센싱 등 전장 부품 협력을 확대한다. LG AI연구원은 블랙웰 GPU와 NeMo 프레임워크 등을 활용해 엑사원(EXAONE)의 성능을 높이고, 엔비디아는 LG의 AI 전환(AX)을 지원할 예정이다.

젠슨 황 CEO는 “한국은 제조, 메카트로닉스, AI 분야에서 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있으며 이러한 강점의 결합은 로보틱스와 피지컬 AI를 한국의 핵심 성장 산업으로 만들 것”이라며 “엔비디아 DSX와 피지컬 AI 플랫폼을 통해 LG는 가정과 차량을 넘어 공장과 AI 인프라 영역까지 리더십을 확장하고, 일상과 산업을 변화시킬 지능형 시스템 분야에서 새로운 성장 기회를 창출할 수 있을 것”이라고 말했다.

구광모 회장은 “젠슨 황 엔비디아 CEO와 미래 산업을 바꿀 전략적 협력에 대해 매우 가슴 뛰는 논의를 나눴다”며 “엔비디아가 그리는 AI 생태계의 청사진은 고객의 일상과 글로벌 산업 현장에 가치 있는 변화를 만들고자 하는 LG의 미래 모습과 일치한다”고 밝혔다. 이어 “오늘 이 회동을 계기로 양사가 가진 차별적인 역량을 결합해 ‘미래를 위한 파트너십’을 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 강조했다.