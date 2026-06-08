‘지역혁신선도기업육성’ 공모에 35개사 선정 국비 224억 확보…기업당 4억~14억원 지원

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 중소벤처기업부 주관 ‘지역혁신선도기업육성(R&D)’ 공모에서 전국에서 가장 많은 35개 기업이 선정됐다. 국비 224억원 등 총 320억원의 사업비를 확보한 경남도는 최근 선정 기업들과 기술개발 협약을 체결하고 본격적인 사업에 착수했다고 8일 밝혔다.

이 사업은 비수도권 주력산업 분야 중소기업의 연구개발을 지원해 지역 산업 경쟁력을 높이고 경제 성장을 견인하기 위해 추진된다.

경남도는 올해 지능형자율제조, 첨단항공, 차세대원전 등 3개 분야에서 산·학·연 컨소시엄을 구성해 공모에 참여했다. 분야별로는 지능형자율제조 분야가 17개 기업으로 가장 많았다. 도내 한 절삭가공 기업은 창원대학교와 협력해 머신러닝 기반 CNC 선반 고장 진단 자동화 기술 개발에 나선다.

첨단항공 분야에서는 11개 기업이 선정됐다. 한국폴리텍대학과 공동 연구를 추진하는 기업은 헬리콥터 역회전 방지 기술 국산화를 목표로 연구를 진행하며 관련 지식재산권 3건 출원을 추진한다. 차세대원전 분야는 7개 기업이 선정됐다. 한국재료연구원과 공동 연구를 수행하는 기업은 AI 기반 디지털 방사선 투과 자동 판독 시스템을 개발해 소형모듈원전(SMR) 핵심부품 국산화에 나설 계획이다.

선정 기업들은 과제별로 2년간 4억~14억원의 연구개발비를 지원 받는다. 경남도는 사업을 통해 매출 1430억원 증가와 신규 고용 171명 창출을 기대하고 있다. 도는 경남테크노파크와 함께 사업 추진과 성과 관리를 지원할 계획이다.

이미화 경남도 산업국장은 “지능형자율제조와 첨단항공, 차세대원전 육성을 통해 지역 산업 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.