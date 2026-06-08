최근 1개월 개인순매수 600억원 돌파 상장 앞둔 스페이스X 투자 수요 유입 한투운용, 스페이스X IPO 참여 공식화

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국투자신탁운용은 ACE 미국우주테크액티브 상장지수펀드(ETF)의 최근 한 달 개인투자자 순매수가 600억원을 돌파했다고 8일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전 영업일(5일) 기준 ACE 미국우주테크액티브 ETF로 최근 1개월간 유입된 개인순매수는 612억원으로 집계됐다. 개인투자자들은 지난 1개월 동안 단 3거래일을 제외하고 해당 ETF를 순매수했으며, 특히 지난 5일에는 하루 동안 145억원의 순매수를 기록했다.

ACE 미국우주테크액티브 ETF는 우주 산업 내 성장성이 높은 기업에 투자하는 액티브 ETF다. 재사용 발사체와 인공지능(AI) 기반 위성 데이터 분석, 우주 데이터센터 등에 집중적으로 투자한다. 전통적인 항공·방산 기업보다 뉴 스페이스(New Space) 기업 중심으로 포트폴리오를 구성한 점이 특징이다.

ACE 미국우주테크액티브 ETF로의 자금 유입은 상장을 앞둔 스페이스X 투자 수요가 반영된 결과다. 한국투자신탁운용은 지난 4일 스페이스X 기업공개(IPO)에 참여한다고 밝혔다.

한국투자신탁운용이 IPO 참여를 통해 배정받은 스페이스X 물량은 ACE 미국우주테크액티브 ETF와 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드에 분배될 예정이다. 국내 운용사 중 스페이스X IPO 참여를 공식화한 것은 현재(5일 기준)까지 한국투자신탁운용뿐이다.

ACE 미국우주테크액티브 ETF가 스페이스X를 공모가로 편입할 수 있는 이유는 ‘액티브’ 유형이라는 특징 덕분이다. 지수 완전 복제를 추구해 운용하는 패시브 상품은 스페이스X를 지수에 먼저 편입해야 하므로 상장 후 2~3영업일이 소요될 수 있기 때문이다. ACE 미국우주테크액티브 ETF는 공모 물량 외 상장 당일 추가 매수 등을 통해 스페이스X 편입비를 최대 25%까지 확대할 계획이다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 “액티브 운용의 묘를 살린 ACE 미국우주테크액티브 ETF를 통해 스페이스X IPO에 간접적으로 참여할 수 있다”며 “IPO 참여가 어려운 패시브 유형과의 차이”라고 강조했다.

이어 “IPO에 참여하는 것과 상장 후에 스페이스X를 담는 것은 차이가 명확하다”며 “상장 첫날 주가가 오를 가능성이 높고, 이를 온전히 반영하는 방법은 IPO에 참여하는 것이기 때문”이라고 설명했다.

일론 머스크의 우주 기업 스페이스X는 공모 목표 규모의 2배에 달하는 1500억달러에 달하는 투자 수요를 끌어모은 것으로 전해졌다. IPO에서 2배 청약률은 이례적인 수준은 아니지만 스페이스X 상장이 사상 최대 규모라는 점을 고려하면 인상적인 수치로 평가된다. 스페이스는 이번 IPO를 통해 750억 달러를 조달할 예정이다.