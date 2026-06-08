주식대여 약정 유지 시 현금 지급…1인 최대 2계좌 참여 크레온 고객 대상 이벤트…7월 말까지 신규 신청 가능

[헤럴드경제=홍태화 기자] 대신증권은 자사 모바일트레이딩시스템(MTS) 크레온 계좌 고객을 대상으로 주식대여서비스 신규가입 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 이벤트는 다음달 31일까지 진행된다. 기간 내 주식대여서비스를 신규 신청하고 일정 규모 이상의 주식 잔고를 유지한 고객에게 투자지원금을 지급한다. 주식대여서비스 약정은 오는 8월 31일까지 유지해야 한다.

대여약정 잔고가 1억원 이상인 고객에게는 1억원당 2만원씩 최대 100만원을 지급한다. 5000만원 이상~1억원 미만 고객에게는 1만5000원, 1000만원 이상~5000만원 미만 고객에게는 1만원을 제공한다.

1인당 최대 2계좌까지 이벤트 참여가 가능해 조건 충족 시 최대 200만원까지 받을 수 있다. 다만 잔고 구간별 중복 지급은 불가능하며 신용 매수 주식은 평가금액 산정 대상에서 제외된다.

주식대여서비스는 투자자가 보유 주식을 기관투자자 등 차입 수요자에게 빌려주고 대여 수수료를 받는 서비스다. 계약 종료 시 동일 종목과 수량의 주식을 반환받는다.

거래 종료일이 사전에 정해지지 않은 개방형 구조로 운영된다. 거래 당사자 가운데 어느 한쪽이 거래 종료 의사를 통보하면 계약이 종료된다.

정재훈 대신증권 패시브(Passive) 영업본부장은 “주식 장기 보유 고객을 중심으로 보유 자산을 활용해 추가 수익을 얻을 수 있는 서비스에 대한 관심이 늘고 있다”며 “주식대여서비스는 기존 투자 전략을 유지하면서도 부가 수익을 기대할 수 있다는 점에서 활용도가 높다”고 말했다.

대신증권은 개인종합자산관리계좌(ISA) 만기 시 연금저축계좌로 옮기거나 연금계좌에 신규 자금을 입금하는 고객에게 현금 혜택을 주는 이벤트도 다음 달 31일까지 개최하고 있다. 기간 내 순입금액별로 2만∼100만원이 제공된다. 현금 지급일은 오는 9월 15일이다.