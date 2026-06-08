“레바논 전역에서 작전 수행하겠다”

[헤럴드경제=정목희 기자] 이스라엘군(IDF)은 7일(현지시간) 이란이 이스라엘을 향해 미사일을 발사한 데 대해 “명령이 내려지는 즉시 이란을 강력히 타격할 것”이라며 보복 공격 가능성을 경고했다.

AFP통신에 따르면 이스라엘군은 이날 성명을 통해 에얄 자미르 참모총장이 상황 평가 회의에서 이 같은 입장을 밝혔다고 전했다.

자미르 총장은 “이란 테러 정권은 다시 한번 테러의 길을 선택함으로써 중대한 실수를 저질렀다”며 “이스라엘군은 레바논 전역에서 작전을 계속 수행할 것이며 헤즈볼라 테러 조직에 대한 행동도 더욱 강화할 것”이라고 강조했다.

앞서 이란은 이날 이스라엘군의 레바논 수도 베이루트 공습에 대한 보복 차원에서 이스라엘 북부를 겨냥해 미사일을 발사했다.

이스라엘군은 방공망을 가동해 발사된 미사일을 모두 요격했다고 밝혔다.

이란의 이스라엘 본토 공격은 지난 4월 8일 미국과 이란 간 휴전 발효 후 처음이다.

휴전 기간에 계속된 이스라엘과 레바논의 친이란 무장정파인 헤즈볼라 간 무력 충돌이 결국 이란의 보복 공격을 부르면서, 미국과 이란 간 종전 논의는 한층 더 복잡해졌다.