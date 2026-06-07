젠슨황 두산베어스 시구 후 ‘깐부회동’

[헤럴드경제=박연수 기자] 방한 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 최태원 SK그룹 회장을 이틀 만에 다시 만났다.

7일 연합뉴스에 따르면 황 CEO와 최 회장은 이날 오후 6시 50분께 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에 도착했다. 황 CEO가 먼저 도착해 시민들에게 사인해주는 사이 최 회장은 도착해 자리를 잡았다.

이번 만남은 이날 엔비디아 측 요청으로 성사됐으며, 모임 장소도 엔비디아 제안으로 결정된 것으로 알려졌다.

깐부치킨은 지난해 10월 말 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 참석차 방한한 황 CEO가 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 만난 ‘깐부회동’을 연 장소다. 당시 최 회장은 깐부회동 대신 APEC CEO 서밋을 주재하던 경주에서 황 CEO와 따로 만났다.

두 사람은 지난 5일 서울 마포구 홍대입구역 인근 삼겹살 음식점 ‘형님 저요’에서 있었던 ‘삼소(삼겹살+소주) 회동’ 이후 이틀 만에 다시 만났다. 외부로 노출된 이들의 만남만 지난해 10월 말 APEC CEO 서밋 이후 이번까지 7개월간 7번째다.

이날 회동에는 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장, 김주선 SK하이닉스 인공지능(AI) 인프라담당 사장, 정재헌 SK텔레콤 대표이사 사장, 정석근 SK텔레콤 AI CIC장 겸 최고기술책임자(CTO)가 참석했다.

엔비디아 측에서는 황 CEO와 부인 로리 황, 장녀 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석 이사 등이 배석했다.

이 자리를 통해 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 가속기 ‘베라 루빈’에 탑재할 HBM4(6세대) 공급, AI 데이터센터와 AI 생태계 구축까지 다양한 협력 방안이 자연스럽게 논의될 것으로 예측된다.