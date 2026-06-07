잠실구장서 열린 키움 히어로즈-두산 베어스전 참여 평소 즐겨 입는 가죽 재킷 대신 두산 유니폼 “저와 제 가족 환영해줘 감사” 마운드 서기 전 시타한 박 회장과 회동 로보틱스 협력 기대로 두산·두산로보틱스 주가 들썩

[헤럴드경제=서경원 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈-두산 베어스전에 시구자로 나섰다.

황 CEO는 이 자리에서 “엔비디아와 한국은 PC 게임과 비디오 등 기술 산업에서 함께 성장했다”며 “저와 제 가족을 환영해줘서 감사하다”고 말했다.

이날 평소 즐겨 입는 가죽 재킷 대신 두산 유니폼을 입은 황 CEO는 마이크를 잡고 마운드에서 “코리아”를 크게 외쳤다.

이어 “저와 제 가족을 환영해줘서 감사하다. 엔비디아와 한국은 함께 성장해왔다. 훌륭한 파트너와 함께하기 위해 이곳에 왔다”고 힘줘 말했다.

그는 또 “한국의 KFC를 즐기기 위해 왔다. ‘치맥’(치킨과 맥주)보다 나은 건 없다”며 ‘치맥’이라는 단어를 직접 발음해 호응을 이끌었다.

공은 시타자로 나선 두산그룹 박정원 회장 쪽으로 많이 벗어났지만 관중들의 환호는 쏟아졌다.

황 CEO는 엔비디아 창립 연도인 1993년을 뜻하는 등번호 93번이 새겨진 두산 유니폼을 입었다.

그의 시구 연습은 영어 구사가 가능한 외국인 투수 잭 로그가 도왔다.

두산 구단주 박 회장은 두산 창립 연도인 1896년을 의미하는 96번 유니폼을 입고 타석에 들어섰다.

시구를 마친 뒤 엔비디아 임직원 200여명을 위해 마련된 1루 쪽 좌석으로 온 황 CEO는 자리에 앉기 전에 맥주가 담긴 컵을 들고 건배 제스처를 취했다.

이후에는 쏟아지는 사인과 사진 촬영 요청에 응하느라 한동안 자리에 앉지 못했다.

1루 쪽 테이블 좌석에는 황 CEO와 부인 로리 황, 장녀 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석 이사 등을 위한 자리가 마련됐다.

황 CEO는 이날 오후 4시 10분께 현대 제네시스의 플래그십 세단 G90을 타고 잠실구장 중앙 게이트 앞에 도착했다.

그가 차에서 내리자 야구팬들의 환호가 쏟아졌고, 마중 나온 박정원 회장과 인사를 나눴다.

잠실구장 중앙 게이트 앞에서 ‘두산그룹에 주목하는 이유는 무엇인가? 특별히 계획하는 협력이 있는가’란 질문엔 “시구에 집중하겠다”고만 답했다.

‘직구와 체인지업 가운데 어떤 구종을 던질 것인지’란 질문엔 황 CEO는 “난 할 수 있다”(I can do it)고 자신감을 내보였다.

이번 행사는 황 CEO 측이 한국 프로야구를 관람하고 싶다는 뜻을 두산 측에 전달하면서 성사된 것으로 알려졌다.

황 CEO와 박정원 두산그룹 회장의 만남은 황 CEO가 마운드에 오르기 전에 이뤄졌다.

박 회장이 중앙 출입구에서 황 CEO를 맞이해 환영 인사를 건네고 2층에 마련된 접견 장소로 안내해 환담했다.

양사는 향후 인공지능(AI) 관련 접점을 이루는 피지컬 AI 등 분야에서 협력을 확대하는 방안을 논의한 것으로 알려졌다.

황 CEO의 방한으로 엔비디아와 AI 분야 협력 확대 기대가 높아지면서 두산로보틱스와 두산 주가가 최근 들썩이기도 했다.

㈜두산의 전자 BG(비즈니스그룹)는 엔비디아에 AI 가속기의 핵심 소재인 하이엔드 동박적층판(CCL)을 공급한다.

양사의 협력은 피지컬 AI 분야로 확대되고 있다. 황 엔비디아 CEO의 장녀인 매디슨 황 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사는 지난 4월 두산로보틱스 이노베이션센터를 방문해 이 회사 김민표 대표와 피지컬 AI 기술 협력 방안을 논의하기도 했다.

두산 베어스 구단주인 박정원 회장은 두산 창립 연도(1896년)를 의미하는 96번을 유니폼에 새기고 시타자로 나섰다.