[헤럴드경제 = 김상수 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 사흘째인 7일 잠실야구장 마운드에 오른다.

7일 업계에 따르면, 황 CEO는 이날 오후 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스 홈경기에서 시구자로 등판할 예정이다.

황 CEO는 엔비디아 창립 연도인 1993년을 뜻하는 93번이 새겨진 두산 유니폼을 입을 예정이다.

두산 베어스 구단주인 박정원 두산그룹 회장은 두산 창립 연도인 1896년을 의미하는 96번 유니폼을 입고 타석에 들어서며 시타자로 등판할 것으로 알려졌다.

두산은 로봇 등 분야에서 엔비디아와 협력 관계를 구축할 수 있다는 가능성이 거론돼 왔다. 직접 시타, 시구자로 등판하면서 양사의 협력 의지를 대외적으로 보여주는 이벤트가 될 것이란 게 업계의 관측이다.

황 CEO는 이날 국내 주요 게임사 관계자들과도 회동한다. 김택진 엔씨소프트 대표 등 엔씨소프트 관계자들과 만나 AI 게임 개발, 디지털 휴먼, 시뮬레이션, 피지컬 AI 등 게임·AI 분야 협력 방안을 논의할 전망이다.

황 CEO는 게임업계에 특히 관심이 큰 것으로 알려졌다. 엔씨소프트는 지난해 10월 황 CEO 방한 당시 서울에서 열린 엔비디아 지포스 게이머 페스티벌에 ‘아이온 2’와 ‘신더시티’를 출품하는 등 게임 분야에서 엔비디아와 협력 관계를 이어왔다. 장병규 크래프톤 의장을 포함한 경영진과도 별도로 만날 것으로 전해졌다.

피지컬 AI를 포함한 휴머노이드 로봇과 엔비디아 AI 컴퓨팅 기반 게이밍 협업 등이 주요 의제로 주목된다.

뒤이어 8일에 서울대 AI연구원과 로보틱스 연구소, LG그룹, 현대차그룹, 네이버 성남 사옥 방문 일정을 소화할 것으로 알려졌다.

또, 업스테이지, 노타 등을 포함한 국내 주요 AI 스타트업과 리얼월드, 에이로봇 등 로봇 스타트업 경영진과 비공개 간담회도 예정돼 있다.

모든 방한 일정을 마친 뒤 8일 늦은 오후 또는 9일 오전 출국할 것으로 전해졌다.