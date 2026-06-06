김혜경 여사와 국가유공자 위문 국가유공자 등 8800여명에 홍삼 선물

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 6일 현충일 추념식 참석 후 중앙보훈병원을 찾아 입원 치료 중인 국가유공자들을 위문하고 “전쟁이 나지 않도록 하겠다”고 약속했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이같이 전했다. 이 대통령과 부인 김혜경 여사는 입원 치료 중인 보훈환자들과 가족들을 찾아 “어디가 편찮으세요?”, “치료는 잘 받고 계세요?”라며 안부를 물었다고 한다. 또한 몸을 낮춰 휠체어에 앉아 있는 보훈환자들과 악수를 나누고 함께 사진을 찍는 등 소통에 나섰다고 안 부대변인은 전했다.

중앙보훈병원은 국가유공자들을 대상으로 진료와 재활치료를 제공하기 위해 1961년 개원한 한국보훈복지의료공단 산하 종합의료기관이다. 지역응급의료센터를 운영하고 있으며, 간호간병통합서비스와 통합형 의료서비스 등을 제공하고 있다고 한다.

안 부대변인은 “이후 이 대통령 부부는 신호철 중앙보훈병원장의 안내를 받아 국가유공자들이 입원해 있는 중앙관 7층 병실로 이동했다”며 “병실을 찾은 이 대통령 부부는 국가유공자들을 차례로 만나 치료 경과와 건강 상태 등을 살피며 위로의 말을 전했다. 또한 국가를 위한 희생과 헌신에 깊은 감사의 뜻을 밝히고 쾌유를 기원했다”고 말했다.

위문 과정 중 월남참전유공자이자 백마부대에서 복무했던 황대식 씨가 “병원이 너무 편하고 좋다”고 하자, 이 대통령은 “그래도 얼른 나으셔서 퇴원하셔야죠”라고 답하기도 했다.

또 월남참전유공자이자 백마부대에서 복무했던 박형우 씨가 “만약에 전쟁이 일어나면 또다시 최전방으로 보내달라”며 “나라를 위해 희생할 준비가 되어 있다”고 말했고, 이 대통령은 “그 마음에 감사드린다”고 화답했다.

이 대통령은 “여러분의 희생과 헌신 덕분에 오늘의 대한민국이 세계에서 인정받는 나라가 될 수 있었다”며 거듭 감사의 뜻을 전했다. 김 여사 역시 “건강을 잘 챙기시길 바란다”며 쾌유를 기원했다.

위문을 마친 이 대통령 부부는 간호스테이션에도 들러 근무 중인 의료진들을 격려하고 노고에 감사를 표했다고 한다. 이 대통령은 아울러 국가유공자들을 예우하는 것은 국가의 기본적 책무임을 강조하며, 보훈환자와 가족들이 병원 생활에 불편함이 없도록 세심하게 살펴줄 것을 당부했다고 안 부대변인은 전했다.

안 부대변인은 한편 “이 대통령 부부는 이날 만난 국가유공자들을 비롯해 전국의 보훈병원과 위탁의료기관에 입원 중인 국가유공자와 보훈가족 8800여 명에게 홍삼 선물세트를 위문품으로 전달했다”고 말했다.