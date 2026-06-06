FIFA 홈페이지에 감독 인터뷰 공개 “韓선수들, 세계 무대 두려움 없다”

[헤럴드경제=김희량 기자] 홍명보 축구 대표팀이 FIFA인터뷰에서 홍명보 축구 대표팀 감독이 태극전사들의 최고 강점으로 ‘투혼’을 꼽았다.

홍 감독은 6일(한국시간) FIFA 홈페이지에 공개된 인터뷰를 통해 선수와 지도자로서 통산 7번째 월드컵 무대를 밟는 소감을 밝혔다.

21살의 나이로 1990년 이탈리아 대회를 통해 월드컵 무대에 데뷔한 홍 감독은 1994년 미국 대회, 1998년 프랑스 대회, 2002년 한일 대회에는 선수로 출전했고 2006 독일 대회에선 수석 코치로, 2014년 브라질 대회에선 사령탑으로 활약하며 총6번의 월드컵을 경험했다.

또다시 태극전사를 이끌고 2026 북중미 대회에 참가해 이번에 홍 감독은 7번째 월드컵을 맞게 된다.

홍 감독은 ‘월드컵을 생각할 때 가장 먼저 떠오르는 것’에 대해 “월드컵은 꿈의 무대다. 모든 축구인의 꿈 그 자체”라고 답했다.

2002년 한일 대회 당시 대표팀의 주장이었던 홍 감독은 “한국이 외환위기로 굉장히 어려운 시점이었고, 국민들이 굉장히 지쳐 있었다는 느낌이 들었다”며 “4강 진출로 국민들에게 큰 기쁨을 줄 수 있었다”고 회상했다.

그는 “대한민국이 2002년 한일 월드컵을 통해 한 묶음이 되는 모습이 너무 좋았다”며 “선수들이 그런 역할을 했다는 것에 큰 자부심을 느낀다” 했다.

홍 감독은 다만 2002년 한일 대회 성적이 지금 대표팀 선수들에게 부담으로 작용해서는 안 된다고 했다.

그는 “개인적으로는 선수들이 그때의 영광을 다시 한번 찾기 위해서 (당시 성적을) 좋은 이미지로 생각하면 좋지만 거기에 대한 부담감을 갖는 것은 감독으로서 원하지 않는다”고 강조했다.

이어 “대표선수로서의 사명감이나 책임감도 중요하지만, 월드컵을 잘 준비해서 선수들이 정말 즐기는 무대로 임하기를 원한다”고 했다.

홍 감독은 한국 축구의 대명사처럼 불리는 ‘투혼’에 대해선 “세대가 많이 변했지만, 한국 대표팀이 가진 하나의 강점”이라며 “투혼은 월드컵을 준비하면서 중요한 부분이고 앞으로 또 만들어가야 할 중요한 과제”라고 했다.

그는 대표팀의 ‘캡틴’ 손흥민이 국민적 기대감이라는 무거운 짐을 짊어지고 있다는 질문에 “맞다. 손흥민은 지난 수년간 대표팀에서 중요한 역할을 해왔고, 이번 월드컵에서도 크게 기여해줄 것으로 기대된다”고 전했다.

손흥민에 대해 홍 감독은 “그는 이제 베테랑이다. 풍부한 경험 덕분에 월드컵을 준비하는 단계마다 어떤 게 필요한지 누구보다 잘 안다”며 “주장의 무게감을 이해하지만 스스로 너무 많은 압박감을 주지 않기를 바란다”고도 말했다.

홍 감독은 “우리 선수 중 상당수가 유럽 무대에서 뛰고 있다”면서 “과거와 달리 세계 무대에 대한 두려움이 완전히 사라졌다고 본다. 계속 자신감을 키우고 서로 신뢰를 쌓아가면 어쩌다 이변을 일으키는 팀이 아닌 세계 정상급 국가들과 당당히 경쟁하는 강팀이 될 수 있을 것”이라고 강조했다.