[헤럴드경제=최정호 기자] CU편의점 택배에서도 해킹으로 인한 고객 개인정보 유출 사고가 발생했다. 유출 규모는 아직 확인되지 않았지만, 이름과 주소, 휴대폰 번호 등이 해킹된 것으로 알려졌다.

BGF네트웍스는 6일 지난 4일 해커의 공격으로 개인정보가 유출된 사실을 확인했다고 밝혔다. 유출된 고객 수는 정확히 밝히지 않은 가운데 아이디와 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 주소, 이메일, 핸드폰 번호 등이 해킹됐다고 전했다.

BGF네트웍스는 CU POST 홈페이지를 통해 “머리 숙여 깊이 사과드린다”며 개인정보 유출 사고를 공지했다. 지난 4일 오후 3시 30분께 신원 미상의 해커가 시스템에 비인가 접근해 개인정보를 유출한 정황을 회사측이 확인 후 조치했다.

회사는 즉시 공격 IP를 차단하고 보완 조치를 완료했으며 침해사고 대응팀을 가동하는 등 보안 정책 재정비에 들어갔다. 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원(KISA) 등 관계기관에 신고도 마친 상태다.

BGF네트웍스는 “비밀번호는 암호화돼있어 안전하지만, 타 사이트와 동일한 비밀번호를 사용하는 경우 안전을 위해 비밀번호를 변경해달라”고 밝혔다.

회사는 고객에게 보낸 안내 문자에서 유출 범위에 대해 “유출된 개인정보는 온라인 회원 고객에 대한 정보에 한하고, 발송시 입력한 수하인 등 제3자의 정보는 포함되지 않았다”고 설명했다.