수전해-연료전지 고효율 재생연료전지 개발

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남대학교가 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 ‘수전해-연료전지 융합형 고효율 재생연료전지 기술개발’ 사업의 성공적 추진을 위해 오는 17일 전남대학교 스토리움에서 킥오프 미팅을 개최한다.

이번 행사는 사업단을 비롯한 참여기관 연구책임자와 연구진이 한자리에 모여 연구개발 목표와 추진전략을 공유하고, 기관별 역할과 협력체계를 논의하기 위해 마련됐다.

본 사업은 수전해(Water Electrolysis)와 연료전지(Fuel Cell)를 하나의 시스템으로 통합한 일체형 재생연료전지(URFC, Unitized Regenerative Fuel Cell) 기술 개발을 목표로 한다. 일체형 재생에너지로 생산된 전력을 수소 형태로 저장하고 필요 시 다시 전력으로 전환할 수 있어 미래 수소경제와 장주기 에너지저장시스템(Long Duration Energy Storage)의 핵심기술로 주목받고 있다.

전남대는 총괄주관기관으로서 연세대, 서울대, UNIST, KETI, ISTE 등의 참여기관과 함께 고효율·고내구성 일체형 재생연료전지 핵심기술 개발, 시스템 실증 및 사업화를 향후 5년간 추진할 계획이다.

특히 음이온교환막(AEM) 기반 일체형 재생연료전지 기술을 중심으로 차세대 수소에너지 시스템 개발을 선도하고 국가 수소산업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.

이번 사업은 수소 생산과 전력 생산이 가능한 일체형 재생연료전지 핵심기술 개발을 통해 국내 수소산업 생태계 조성과 미래 에너지 전환 기술 확보에 크게 기여할 것으로 기대된다.

정호영 교수(사업단장)는 “이번 킥오프 미팅은 참여기관 간 협력체계를 구축하고 연구개발 방향을 공유하는 중요한 출발점”이라며 “차세대 수소에너지 기술 확보를 통해 탄소중립 실현과 국가 수소경제 활성화에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.