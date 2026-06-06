“예우·보상, 말 아닌 실천으로 하는 것”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 6일 현충일 추념식에서 “친일 반민족 행위자가 부당 축적한 재산을 조사·환수해 책임을 묻고, 재발 방지를 위한 본보기를 마련하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 이날 오전 서울 동작구 국립서울현충원에서 개최된 ‘제71회 현충일 추념식’에 참석해 “공동체를 지킨 분들을 예우하는 것과 더불어 사리사욕으로 공동체를 배반한 이들을 단죄하는 것 역시 살아있는 우리에게 주어진 매우 중요한 책무”라며 이같이 말했다.

이날 ‘기억하고 기록하고 책임을 다하겠습니다’라는 주제로 거행된 추념식에는 고(故) 이재석 경사 유족을 비롯한 대표 유족과 5부 요인, 전몰군경 유족회장 등 보훈단체장 및 관계자, 접경지역(파주 대성동‧철원 대마리) 주민, 초등학생 및 중학생, 일반국민과 유가족 등 국민 등 3000여명이 참석했다.

추념사에 나선 이 대통령은 “제71회 현충일을 맞아 대한민국을 위해 목숨을 바치신 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생을 기린다”고 했다.

이어 “이 자리에는 다른 사람의 생명을 구하기 위해 자신의 구명조끼를 건네고 바다에서 순직하신 고이재석 경사, 국민의 안전을 지키기 위해 마지막까지 헬리콥터 조종간을 놓지 않았던 고 정상근 준위와 고 장희성 준위의 유가족 분들께서 함께 하고 계신다”며 “이 자리를 빌려 깊은 애도의 뜻을 표한다. 우리 국민과 대한민국은 고인들의 그 숭고한 정신을 영원히 기억할 것”이라고 위로했다.

또한 이 대통령은 “오늘은 나라를 위해 목숨을 바친 모든 분의 숭고한 정신을 우리 모두가 함께 기억하고, 기록하며, 책임을 다하기 위해 추모의 마음을 다하는 날”이라며 “그분들이 바 치신 ‘모든 내일’ 위에 오늘의 우리가 서 있다”고 의미를 강조했다.

이 대통령은 계속해서 독립운동가와 호국영령, 민주 시민의 희생과 헌신을 언급하고 “이분들의 고귀한 희생과 헌신이 없었다면 세계가 선망하는 오늘날의 대한민국도 결코 존재할 수 없었을 것이며 우리가 누리는 자유롭고 평화로운 일상도 불가능했을 것”이라고 짚었다.

이날 이 대통령은 이들을 위한 합당한 예우의 필요성을 여러 차례 강조했다.

이 대통령은 “선열들의 정신을 기리며 합당한 예우를 다하는 것은 살아있는 우리가 마땅히 해야 할 역사적 사회적 책무”라며 “헌신에 대한 예우는 국가 공동체를 유지하고 앞으로 나아가게 하는 원동력”이라고 했다.

이어 “모두를 위한 헌신이 외면 받는다면, 또 장차 다른 위기 앞에 어느 누가 공동체를 위해 나서겠는가”라며 “그렇기 때문에 모두를 위한 특별한 희생에는 그에 걸맞은 특별한 보상과 예우가 뒤따라야 한다. 예우와 보상은 말로 하는 것이 아니라 실천으로 하는 것”이라고 힘주어 말했다.

이 대통령은 국민주권정부의 예우 약속과 관련해 독립유공자 유족의 보상 범위 확대를 위한 ‘독립유공자법’ 개정안 시행에 따른 배우자 생계지원금 지급, 위탁의료기관 확대, 준보훈병원 지정 등을 언급했다. 이어 “지킬 수 있는 약속을 하고 한 번 한 약속은 반드시 지켜서 모두를 위한 이 숭고한 헌신에 반드시 보답하겠다는 말씀을 드린다”고 약속했다.

또한 이 대통령은 “공동체를 지킨 분들을 예우하는 것과 더불어 사리사욕으로 공동체를 배반한 이들을 단죄하는 것 역시 살아있는 우리에게 주어진 매우 중요한 책무”라며 “헌신은 드높이고 배신은 단죄할 때 국가 공동체의 지속과 발전을 위한 정의로운 통합도 가능하기 때문”이라고 지적했다.

이와 관련해 지난 2일 공포된 ‘친일재산귀속법’을 소개하고 친일 반민족 행위자 재산 환수에 대한 의지를 재차 강조했다.

이 대통령은 이어 군, 경찰, 소방 등 ‘제복 입은 시민’에 대한 예우도 언급했다.

이 대통령은 “군 장병과 소방관, 경찰과 해양경찰, 교도관 여러분의 헌신 덕분에 국민들께서는 오늘도 안심하며 일상을 누릴 수 있다”면서 “‘제복 입은 시민’들이 부족함 없이 오로지 국가와 국민을 위한 본연의 임무에 전념할 수 있도록 정부가 든든하게 뒷받침 하겠다”고 의지를 보였다.

또한 “군 복무 중 안타깝게 부상 당한 장병이 전역과 동시에 보훈대상자로 예우 받을 수 있도록 부상 장병에 대한 지원 체계를 확실히 개선하겠다”면서 “그동안 상대적으로 소외되었던 ‘재해부상군경 7급까지 모두’에 대해서도 부양가족수당을 지급하고 있다”고 했다.

이 대통령은 계속해서 “오늘날 대한민국은 또다시 위기의 파도를 넘고 있다. 내란으로 무너진 나라를 정상화하자마자 숨 돌릴 틈도 없이 밀어닥친 중동전쟁의 높은 파도가 우리의 경제와 삶에 큰 영향을 미치고 있다”면서 우려를 드러내기도 했다.

이어 “그러나 언제나 국난 앞에 더 큰 ‘우리’로 한데 뭉치는 우리 대한국민들의 저력이 있기에 그 어떤 위기도 능히 극복해 낼 것 으로 확신한다”면서 “정부는 국민 여러분과 함께 위기를 극복하고, 순국선열과 호국영령께서 바라마지 않던 나라, 자랑스러운 대한민국을 만드는 길에 매진 할 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 거듭 “사는 곳에 관계 없이 누구나 동등한 삶을 누릴 수 있는 나라, 모두가 안심하고 살아가는 안전한 나라, 오늘보다 더 나은 내일이 기대되는 희망찬 나라, 평화와 번영이 가득한, 함께 더불어 잘 사는 대동세상, 대한민국”이라며 “그런 자랑스러운 나라를 만드는 것이야말로 순국선열과 호국영령의 희생을 올바로 기리고 그 숭고한 정신을 더욱 빛내는 길이라고 확신한다”고 힘주어 말했다.

그러면서 “다시 한번 제71회 현충일을 맞이하여 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생과 헌신을 기린다”고 했다.