[헤럴드경제=최정호 기자]해외에 비상계엄을 정당화하는 메시지를 전달하라고 지시한 의혹을 받는 윤석열 전 대통령이 6일 2차 종합특별검사팀에 출석했다. 직권남용 권리행사 방해 혐의의 피의자 신분이다.

앞서 특검팀은 지난달 22일 홍장원 전 국정원 1차장을, 이달 1일엔 조 전 원장을 각각 피의자 신분으로 불러 조사했다.

서울구치소에 수용된 윤 전 대통령은 이날 오전 경기 과천시에 마련된 특검팀 사무실에 법무부 호송차를 타고 도착해 조사실에 입실했다. 특검 사무실 주변에는 윤 전 대통령을 지지하는 시민들이 모여 피켓을 들고 구호를 외쳤다.

앞서 특검팀은 브리핑을 통해 윤 전 대통령의 출석 모습을 언론에 공개하겠다고 일방적으로 밝혔다가 윤 전 대통령 측이 반발하자 비공개 소환하기로 입장을 바꿨다.

윤 전 대통령 측은 구속 피의자의 수사기관 출석 장면을 언론에 여과 없이 공개하는 것은 위법이라는 입장을 전달한 것으로 알려졌다. 이에 따라 윤 전 대통령은 이날 언론 노출 없이 지하 주차장을 통해 곧바로 조사실로 들어갔다.

윤 전 대통령은 12·3 비상계엄 선포 직후 대통령실 국가안보실과 외교부를 통해 미국 등 우방국에 비상계엄이 정당했다는 취지의 메시지를 전달하라고 지시한 혐의를 받는다. ‘이번 조치는 자유민주주의 수호를 위한 것이다’, ‘윤석열 대통령은 종북좌파, 반미주의에 대항하고자 하는 입장을 견지하고 있다’ 등이다.

지시를 받은 국가안보실은 계엄 다음날 국가정보원에 ‘우방국가에 비상계엄 배경을 설명하라’는 요청과 함께 윤 전 대통령의 메시지를 전달한 것으로 조사됐다.

특검팀은 이날 윤 전 대통령을 상대로 계엄 정당화 메시지를 작성한 의도, 이를 전달하도록 지시한 경위 등을 확인할 방침이다.