상장 전 데이터센터의 자산가치 올리는 전략 추정

[헤럴드경제=김희량 기자] 다음주 기업공개(IPO)를 앞둔 스페이스X가 최근 구글에 데이터센터를 임대하는 계약을 체결하면서 투자자들의 눈길을 끈다.

5일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시된 내용에 따르면 스페이스X는 구글에 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 11만 개를 비롯해 중앙처리장치(CPU), 메모리로 구성된 연산 자원에 접속할 수 있도록 하는 클라우드 서비스 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 구글은 올해 10월부터 2029년 6월까지 매월 9억2000만 달러(약 1조4000억원)를 지급하며 계약 규모는 약300억 달러(약 47조원)에 이를 예정이다.

자원 증설 기간인 올해 9월까지는 감면된 요금이 적용된다. 스페이스X는 지난달 초에도 앤트로픽에 테네시주 멤피스의 ‘콜로서스1’ 데이터센터의 GPU 22만 개 이상 규모 연산 용량을 임대하기로 했다.

업계에서는 상장을 앞두고 연이어 거액의 데이터센터 임대에 나선 스페이스X의 행보를 두고 자신들이 보유한 데이터센터의 자산가치를 내세워 투자 가치를 높이기 위한 것으로 해석한다.

특히 앤트로픽과 달리 구글은 세계 3대 클라우드 사업자로 대규모 데이터센터를 운영하는 ‘하이퍼스케일러’라는 점에서 이번 임대 계약으로 스페이스X는 ‘하이퍼스케일러에도 데이터센터를 제공하는 기업’이라는 인식을 시장에 줄 수 있다.

구글과 앤트로픽으로서도 AI 모델 서비스 경쟁을 벌이는 상황에서 부족한 AI 인프라를 보충할 기회가 되는 일종의 ‘윈-윈’ 거래라는 시각도 있다. 구글은 지난 2015년 스페이스X에 수억 달러를 투자한 주요 주주이기도 해서다.

이에 따라 구글은 이번 계약으로 대규모 인프라 확보와 함께 자사 투자 지분의 가치 상승도 노리게 된다.

다만 스페이스X의 데이터센터 인프라 임대 계약은 장기 고정 방식이 아니라 필요에 따라 중도 해지가 가능한 조건을 갖고 있다. 스페이스X는 2027년부터는 자사와 구글 양사 모두 90일 전 사전 통지를 통해 언제든 계약을 해지할 수 있다는 점을 명시했다.

일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)는 앞서 앤트로픽과의 계약에 대해서도 180일간 임대한 이후에는 마찬가지로 90일 전 사전 통지 시 취소 가능하다는 조항을 담고 있다고 엑스(X·옛 트위터)를 통해 언급한 바 있다.

머스크 CEO는 당시 이 같은 조항을 요구한 것은 앤트로픽이 아니라 스페이스X라고 강조하면서 “향후 연산 자원이 극도로 부족해지면 우리가 이를 다시 회수해 사용해야 할 수 있다”고 알렸다.