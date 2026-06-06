“합의든 강경 방식이든 이란서 매우 빨리 빠질 시점”

[헤럴드경제=최정호 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 5일 “우리는 이란에서 매우 빨리 빠져나올 시점에 와 있다”고 말했다. 이란과 종전협상이 더디게 진행되고 있는 가운데, 현 상황이 오래가지 않고 큰 변화가 있을 수 있다는 의미다.

트럼프 대통령은 위스콘신주 치페와 폴스를 찾아 농업계 인사들과 만난 자리에서 “아주 강력하거나 그 반대일 것이다. 서류이거나 아주 강경한 방식일 것”이라고 강조했다. 이란과 진행 중인 종전 협상이 조만간 완성되거나, 반대로 협상이 지지부진해지며 재공습 등으로 큰 변화가 있을 수 있다는 말이다.

그는 “아주 강경한 방식이 아마 더 쉬운 방식일 수도 있지만 우리는 빠져나올 것이고 그러면 비료값이 많이 떨어질 것이고 기름값이, 가스가격이 다 많이 떨어질 것”이라고 덧붙였다. 추가적인 군사 충돌보다는 종전 합의라는 외교적 해법에 무게가 쏠린 모습이다.

트럼프 대통령은 이날 예상 밖 호조를 보인 5월 고용 지표를 언급하면서 “게다가 군사적 충돌이 벌어지는 와중에 나온 결과”라며 “전쟁이라고 하기엔 그렇고 군사적 충돌이라고 부르겠다”고도 말했다.

한편 미국은 종전과 함께 호르무즈 해협을 개방하고 향후 60일간 핵협상을 하는 데 이란과 큰 틀에서 합의했지만, 이란의 동결자산 해제 시점 등을 놓고 여전히 합의를 이루지 못하고 있는 것으로 알려졌다.