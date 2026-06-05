우크라 “러시아 전자전 영향으로 통제 잃어” 주장

[헤럴드경제=정목희 기자] 최근 러시아산 드론이 아파트에 충돌해 인명 피해가 발생했던 루마니아에서 이번에는 우크라이나 해상 드론이 영해에서 폭발하는 사고가 발생했다.

5일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 이날 오전 10시 30분께 루마니아 흑해 연안의 콘스탄차 항구 인근에서 해상 드론 1대가 자폭했다. 이번 사고로 인한 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

현지 매체 디지24는 소식통을 인용해 당국의 수색 과정에서 해상 드론 3대가 추가로 발견됐다고 보도했다. 이에 따라 콘스탄차 항구와 흑해 해변 일대에는 대피령이 내려졌다.

루마니아 당국은 “폭발한 해상 드론은 러시아·우크라이나 전쟁에서 사용되는 유형”이라며 “루마니아군 장비가 아니고 흑해 지역 훈련에도 사용되지 않았다”고 밝혔다.

우크라이나는 해당 드론이 자국 소속이라고 인정하면서도 러시아의 전자전(EW) 장비로 인해 경로를 이탈했다고 주장했다.

AFP통신에 따르면 우크라이나 해군은 “흑해에서 임무를 수행하던 우크라이나 해군 소속 해상 드론 1대가 적의 전자전 시스템 영향을 받았다”며 “통제력을 잃은 뒤 루마니아 해안 인근에서 폭발했다”고 설명했다.

우크라이나 측은 추가 사고를 막기 위해 루마니아 당국과 긴밀히 소통하고 있다고 덧붙였다.

이번 폭발과 관련해 우크라이나 외교부 대변인은 “루마니아에서 벌어진 이번 일은 러시아의 공세가 우크라이나에만 위협이 되는 게 아니라는 것을 보여 준다”고 주장했다.

러시아산 드론이 아파트를 덮친 지 얼마 되지 않아 영해에서 또 해상 드론이 폭발하면서 루마니아에서는 긴장이 고조되는 분위기다.

지난 달 28일 우크라이나와 인접한 루마니아 갈라치 지역의 한 아파트에 러시아산 드론이 충돌해 불이 나고 주민 2명이 다쳤다.

러시아·우크라이나 전쟁 중 양측의 드론이 길을 잃거나 통신이 끊어져 루마니아 등 인접 국가 영공을 침범한 경우는 여러 차례 있었다. 하지만 북대서양조약기구(NATO·나토)·유럽연합(EU) 회원국에서 민간인 부상자가 발생한 것은 처음이었다.

러시아 정부는 아파트에 충돌한 드론과 관련성을 부인했지만 루마니아 측은 해당 드론이 ‘러시아산 게란2’라고 결론 내렸다.