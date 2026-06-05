서울서 피지컬AI 솔루션 아키텍트 채용 젠슨 황 “충분한 인력 확보되면 부지도 마련할 것”

[헤럴드경제=정목희 기자] 엔비디아가 한국 인공지능(AI) 기술센터 설립을 위한 채용 절차에 본격 착수했다.

5일 엔비디아 채용 홈페이지에 따르면 회사는 최근 서울 근무 조건의 AI 기술센터 소속 피지컬 AI(Physical AI) 담당 솔루션 아키텍트 채용 공고를 게시했다.

채용 분야는 디지털 트윈과 로보틱스다. 주요 업무는 국내 대학과 공동 연구소의 핵심 연구진과 협력해 피지컬 AI 관련 기술 개발과 연구를 수행하는 것이다. 채용 인력은 기술 자문 역할을 맡아 다양한 프로젝트와 개념검증(PoC) 과제를 지원하게 된다.

구체적으로는 국내 대학 및 기업 연구진이 오픈USD(OpenUSD) 기반 엔비디아 옴니버스 플랫폼으로 가상 환경을 구축하고, 엔비디아 코스모스(Cosmos) 모델을 활용해 합성 데이터를 생성하며, 엔비디아 아이작 심(Isaac Sim)으로 로봇을 테스트할 수 있도록 지원하는 역할을 수행한다. 또 오픈 휴머노이드 파운데이션 모델의 미세조정(파인튜닝)과 배포 작업도 담당한다.

지원 자격으로는 컴퓨터공학·전기공학·물리학·수학 등 관련 분야 박사 학위와 디지털 트윈 또는 로보틱스 분야에서 5년 이상의 실무 경험을 요구했다.

우수한 학술 논문 실적과 학계·산업계·정부 간 협업 경험, 엔비디아 젯슨(Jetson) 플랫폼 활용 경험 등은 우대 사항으로 제시했다.

AI 기술센터는 엔비디아 본사가 현지 정부와 대학, 기업 등과 협력해 원천 기술을 공동 개발하고 국제 학술대회에 연구 성과를 발표하는 핵심 연구개발(R&D) 거점이다.

현재 싱가포르, 영국, 대만 등 소수 국가에서만 운영하는 거점으로, 한국 설립이 현실화되면 글로벌 기술 전략 요충지에 이름을 올리게 된다.

엔비디아는 지난해 10월 현대차그룹, 정부와 업무협약(MOU)을 맺고 그래픽처리장치(GPU) 5만장 공급과 AI 기술센터 설립을 약속한 바 있다.

이날 방한한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 김포공항에서 취재진과 만나 “이미 한국 R&D 센터 채용을 시작했다”며 “한국은 AI와 로봇공학 전문성이 뛰어나고 세계적인 제조 허브인 만큼 R&D 투자에 최적의 장소”라고 강조했다. 이어 “충분한 인력이 갖춰지면 부지도 마련할 것”이라고 덧붙였다.