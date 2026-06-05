장동혁 책임론엔 “민심 냉정하게 읽어야” 한동훈 복당론엔 “서두를 일 아냐…여론·당헌당규 살펴야”

[헤럴드경제=정목희 기자] 국민의힘 성일종 의원(충남 서산·태안)은 5일 원내대표 경선 출마를 선언했다.

성 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “화합의 토대 위에서 흐트러진 당 쇄신 작업에 과감하게 드라이브를 걸겠다”고 밝혔다.

그는 “선거가 끝난 직후 우리 당의 모습이 어떠한가”라며 “지도부는 자성의 목소리보다 기득권 유지에만 매달리고 있다”고 비판했다.

이어 “이를 혁파하지 못한다면 당의 회복은 불가능하다”며 “당이 다시 국민의 신뢰를 얻기 위해서는 근본적인 쇄신이 필요하다”고 강조했다.

성 의원은 “저는 특정 계파나 세력을 등에 업고 정치를 한 적이 없다”며 “지금까지 걸어온 신념대로 계파와 세리가 아닌 국민과 당을 위한 화합의 플랫폼이 될 적임자는 저라고 자부한다”고 말했다.

그는 기자회견 후 기자들과 만나 6·3 지방선거 이후 일각에서 제기된 장동혁 대표 책임론에 대해 “장 대표가 이번 선거 과정에서 많이 헌신하고 고생한 것은 사실”이라면서도 “국민들이 선거를 통해 보여준 민심이 어디에 있는지 냉정하고 정확하게 파악해야 한다”고 밝혔다.

이어 “그 민심에 맞게 처신하는 것이 당직을 맡은 사람들의 의무”라고 덧붙였다.

무소속 한동훈 의원에 대해서는 “자유 우파 진영의 중요한 자산”이라고 평가하면서도 복당 문제와 관련해서는 “서둘러 결정할 사안이 아니다”라고 선을 그었다.

그는 “당헌·당규를 비롯한 여러 절차와 국민 여론을 종합적으로 살펴봐야 한다”고 말했다.

당선될 경우 더불어민주당과 원 구성 협상에 대해서는 “이번 서울 선거는 의회민주주의를 파괴한 민주당에 국민들이 보낸 경고”라며 “여당이 독주를 멈추지 않는다면 야당 원내대표가 된 이후 강력하게 투쟁할 것”이라고 예고했다.