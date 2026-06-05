與 서울 등 패배에 당내 “외양만 화려한 실패한 선거” 장동혁, ‘사퇴’ 촉구에도 거취 표명 ‘침묵’ 이어갈 듯

[헤럴드경제=김해솔·윤채영 기자] 6·3지방선거를 두고 여야 지도부 책임론이 고개를 들고 있다. 더불어민주당은 전국적인 승리를 거두고도 최대 승부처인 서울시장을 탈환하는 데 실패하자 당내 ‘정청래 책임론’과 함께 차기 당권을 둘러싼 계파 간 정면충돌이 예상되는 상황이다.

국민의힘도 장동혁 대표가 6·3 지방선거 패배 책임론에도 이틀째 거취에 대한 입장을 밝히지 않고 있는 가운데 당 안팎에선 사퇴 요구가 빗발치고 있다.

5일 정치권에 따르면 민주당 내부에서는 이번 서울시장 선거 패배가 갖는 정무적 상징성과 타격에 주목한 ‘6·3 지선 실패론’이 주목받고 있다. 서울은 매 선거 흐름을 좌우하는 핵심 승부처인 만큼 후폭풍이 불가피하다는 지적이다.

윤준병 의원은 전날 페이스북을 통해 “6·3 지방선거 승리의 외양은 화려하지만 민주당이 서울시장에서 석패했다면 금번 지방선거를 민주당이 완승했다고 할 수 없다”고 지적했다. 박범계 의원 “패배는 아닐지언정 실패는 맞다”며 “전체적으로 선거 결과가 좋았음에도 이를 승리라 일컫기 민망하다. 실패한 선거쯤 아닐까. 그럼에도 조금이라도 책임을 통감하는 언사는 없다”고 지적했다.

반면 정 대표 등 당권파는 선거 승리를 강조하며 맞서는 모습이다. 정 대표는 전날 기자회견에서 “서울을 탈환하지 못해 아프다”면서도 “전국적으로 민주당에 큰 승리를 안겨 주신 국민 여러분께 깊이 감사드린다”며 이번 선거를 대승으로 규정했다. 조승래 사무총장도 “아쉬움이 있다고 해서 승리가 아닌 것은 아니다”라고 말했다.

이번 지방선거 성적표에 대한 계파 간 시각 차이는 두 달여 앞으로 다가온 전당대회의 도화선이 될 전망이다. 당장 정 대표의 대항마로 꼽히는 송영길 전 대표(인천 연수갑 국회의원 보궐선거 당선)는 전날 라디오에서 전북지사 공천 파동을 언급하며 “지도부 책임 문제를 따질 필요도 없이 바로 전당대회가 있기 때문에 거기서 평가를 받는 것”이라고 공세를 폈다. 또 다른 유력 당권주자인 김민석 국무총리 역시 조만간 총리직 사퇴와 함께 당권 도전에 나설 가능성이 점쳐지며, 여당 내 권력 지형을 둘러싼 전면전은 최고조에 달할 것으로 보인다.

이런 가운데 국민의힘 장 대표는 이날 공개 일정을 잡지 않았다가 돌연 서울 송파구 개표소를 찾았다. 이곳은 투표용지 부족 논란이 불거진 잠실7동 투표소의 투표함이 옮겨진 곳이다. 장 대표는 거취 입장 표명 대신 우선 중앙선거관리위원회의 투표용지 부족 사태 논란을 더 키우겠다는 의도로 보인다.

장 대표는 전날 페이스북에 “저에게 주어진 막중한 책임을 외면하지 않고 당원들과 함께 우리가 나아갈 새 길을 찾겠다”며 대표직을 계속 수행하겠다는 뜻을 내비쳤다. 또 국민의힘이 8곳의 현역 광역단체장 자리를 내줬음에도 “모든 상황이 어려웠던 선거였지만 우리는 희망의 불씨를 지켜냈다”며 긍정적으로 평가했다.

그러나 선거 이후 장 대표를 향한 당내 사퇴 요구가 빗발치고 있다. 의원들 텔레그램 단체방에서도 선거 패배 책임을 지도부가 져야 한다는 목소리가 이어진 것으로 전해졌다. 윤한홍 의원은 “당의 잘못으로 지방선거 출마자들이 하지 않아도 될 고생을 했다”며 “당을 혁신하고 재편하지 않으면 다음 선거는 더 어려워질 것”이라고 말한 것으로 알려졌다. 한기호·이양수 의원도 각각 “환골탈태”, “선당후사” 등을 언급하며 지도부 책임론에 힘을 실었다.

장 대표의 거취는 차기 원내대표와도 맞물려 있다. 현 송언석 원내대표는 오는 15일 임기 만료를 앞두고 있다. 송 원내대표는 헤럴드경제와의 통화에서 “임기 만료 전에 사퇴해야 한다”며 “원내대표 선거는 다음 주쯤 이뤄질 수 있다”고 말했다.

만약 장 대표가 사퇴할 경우 새 원내대표가 비상대책위원장을 겸할 가능성이 높다. 비대위원장은 차기 당대표를 선출하는 전당대회의 경선 규칙 등을 결정하게 되는 만큼 향후 당권에 핵심 키를 쥐고 있다.

원내대표 후보군으로는 김도읍·성일종·정점식 의원 등이 거론된다. 정점식 의원은 이날 헤럴드경제와 통화에서 “원내대표 선거 공고가 나면 입장을 밝히겠다”고 말했다.

다만 국민의힘 복수의 관계자들은 장 대표가 쉽게 당권을 내려놓지 않을 것으로 보고 있다. 한 관계자는 “계속 더 싸울 것”이라고 했고, 다른 관계자는 “장 대표가 당원 재신임 투표를 제안하거나 전략적으로 사퇴한 뒤 전당대회에 재출마하는 방안까지 검토할 수 있다”고 전망했다.

장 대표가 자진사퇴하지 않을 경우 최고위원회의를 무력화하는 방안도 거론된다. 현행 당헌·당규상 선출직 최고위원 4명 이상이 사퇴하면 최고위원회 기능이 사실상 마비돼 비상대책위원회 체제 전환이 가능하다. 다만 당장 사퇴할 가능성은 친한(친한동훈)계인 우재준 의원 정도에 그치는 상황이다.