“혁신당과 합당 논의, 당장은 힘들 듯”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 김현정 더불어민주당 원내대변인은 5일 서울시장 선거 패배와 관련해 “강남 3구 등에서는 상당히 많은, 몇만표 차이로 지는 현상이 벌어졌다”며 “아무래도 부동산 관련 이슈에 민감한 계층이 아니었나 싶고 정부·여당의 대안이 필요해 보인다”고 했다.

김 원내대변인은 이날 오전 KBS 라디오 ‘전격시사’에서 “이번에는 20대 여성층에서 이겼지만 30대 여성층에서 또 큰 차이로 졌다”며 “그 의미가 무엇인지에 대해 따져봐야 한다”며 이같이 말했다.

그는 “어떻게 보면 30대 여성층이 부동산 이슈에 민감한 계층이라는 뜻이기도 하고 정원오 민주당 후보 인지도가 다소 낮았던 점도 있다”며 “정 후보 공약들이 제대로 전달됐는지, 선거 전략에 문제는 없었는지 등도 살펴봐야 한다”고 짚었다.

송영길 전 대표가 제기한 지도부 책임론에 대해서는 “절차를 통해 해결하는 것이 맞다. 사견으로 얘기하기 시작하면 논쟁화·정쟁화될 수밖에 없다”며 “이번 선거 결과에 대한 평가는 전당대회에서 당원들을 중심으로 종합적으로 이뤄질 것”이라고 했다.

조국혁신당과의 합당 논의에 대해서는 “바로 전당대회가 있기 때문에 그전까지 합당 논의가 이뤄지는 것은 현실적으로 쉽지 않아 보인다”며 “조국 전 혁신당 대표가 본인이 당선되면 합당을 주도하겠다고 반복해서 말했는데 오히려 합당 논의를 하는 데 장애 요인으로 작용하지 않을까 싶다”고 지적했다.