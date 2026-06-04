윤남노 셰프. [뉴시스]
윤남노 셰프. [뉴시스]

[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘초보 사장’ 윤남노 셰프가 빚 6억원을 들여 완성한 식당을 공개한다.

오는 6일 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서 빚 6억원을 쏟아부어 첫 가게를 낸 윤남노 셰프의 일상이 전해진다.

윤 셰프의 가게에는 수천만원대 초고가 오븐부터 초대형 워크인 시설 등이 마련돼 있어 눈길을 끈다. 앞서 방송된 박은영 셰프 편에 출연해 “오븐에 4600만원을 썼다, 그게 내 꿈이었다”고 밝힌 바 있다.

특히 커트러리와 접시, 글라스에만 3000만원 이상을 투자한 모습에 출연진들은 물론 후배 셰프들 마저 감탄했다는 후문이다.

그러나 주방에 모든 욕망을 쏟아부은 대가는 혹독했다. 월세 등 당장 수천만원을 입금해야 하는 상황.

윤 셰프는 초라한 지갑 사정으로 친한 동료 셰프들을 찾아 다니며 “동냥밥을 얻어먹고 다닌다”고 털어놓는다. 그러면서 자신만의 초호화 ‘동냥밥 지도’를 공개한다.

사장이 된 뒤 달라진 스텝밀도 공개된다. 과거 전복, 소고기, 삼치, 가리비 등 고급 식재료를 넣은 스텝밀을 선보였던 윤 셰프는 이날 직원들의 눈치를 보며 라면 10봉을 꺼낸다.

이후 짬뽕라면 레시피를 선보이지만 젓가락이 없어 포크로 라면을 먹는 상황이 펼쳐진다.

“오세훈 당선에 걸어 2.4억 벌었다”…‘역대급 베팅’ 화제

“오세훈 당선에 걸어 2.4억 벌었다”…‘역대급 베팅’ 화제

[헤럴드경제=장연주 기자] 제9회 전국동시지방선거에서 오세훈 서울시장 당선에 돈을 걸어 약 16만 달러(약 2억4000만원)의 수익을 낸 이용자가 등장해 눈길이 쏠린다. 미
https://biz.heraldcorp.com/article/10763649

choigo@heraldcorp.com