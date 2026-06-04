[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘초보 사장’ 윤남노 셰프가 빚 6억원을 들여 완성한 식당을 공개한다.

오는 6일 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서 빚 6억원을 쏟아부어 첫 가게를 낸 윤남노 셰프의 일상이 전해진다.

윤 셰프의 가게에는 수천만원대 초고가 오븐부터 초대형 워크인 시설 등이 마련돼 있어 눈길을 끈다. 앞서 방송된 박은영 셰프 편에 출연해 “오븐에 4600만원을 썼다, 그게 내 꿈이었다”고 밝힌 바 있다.

특히 커트러리와 접시, 글라스에만 3000만원 이상을 투자한 모습에 출연진들은 물론 후배 셰프들 마저 감탄했다는 후문이다.

그러나 주방에 모든 욕망을 쏟아부은 대가는 혹독했다. 월세 등 당장 수천만원을 입금해야 하는 상황.

윤 셰프는 초라한 지갑 사정으로 친한 동료 셰프들을 찾아 다니며 “동냥밥을 얻어먹고 다닌다”고 털어놓는다. 그러면서 자신만의 초호화 ‘동냥밥 지도’를 공개한다.

사장이 된 뒤 달라진 스텝밀도 공개된다. 과거 전복, 소고기, 삼치, 가리비 등 고급 식재료를 넣은 스텝밀을 선보였던 윤 셰프는 이날 직원들의 눈치를 보며 라면 10봉을 꺼낸다.

이후 짬뽕라면 레시피를 선보이지만 젓가락이 없어 포크로 라면을 먹는 상황이 펼쳐진다.