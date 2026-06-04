KMI 의료진, 건강 상담…김영웅 CSO 현장 점검도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)가 일산1캠프를 시작으로 전국 주요 캠프에 입차하는 위탁배송기사를 대상으로 온열질환 예방 캠페인을 펼친다고 4일 밝혔다.

CLS는 지난달 29일 일산1캠프에 건강관리 부스를 설치하고, KMI한국의학연구소(KMI) 의료진과 함께 온열질환 예방방법 상담, 건강검진 예약 독려 롤링 경품 이벤트, 온열질환 예방 키트 제공 등 캠페인을 진행했다. KMI 의료진은 건강 상태에 따른 온열질환 예방 방법을 상담했다.

CLS는 업계 최초로 KMI와 업무협약을 맺고, 위탁배송기사에게 건강검진 및 맞춤형 건강관리 프로그램을 무상으로 제공하고 있다. 건강검진에 그치지 않고 관리가 필요한 배송기사를 대상으로 전문 의료인의 개별 상담을 통해 8주간 식습관 개선 프로그램도 운영 중이다.

이날 김영웅 CLS 최고안전책임자(CSO)는 일산1캠프의 ‘차폐식 대형 냉방 구역’ 시스템을 점검했다. CLS는 업무가 주로 이뤄지는 작업 구역에 ‘냉기 유출 방지 커튼’과 천장형 시스템 에어컨을 설치한 ‘차폐식 대형 냉방 구역’을 운영하고 있다. 냉방 구역은 20도 이하를 유지한다.

한편 이번 캠페인은 현행 법령상 건강검진 의무 대상이 아니어서 건강검진과 건강 관리가 소홀하기 쉬운 위탁배송기사들을 위해 의료진이 직접 현장을 찾아 상담하고 CLS의 전액 비용 지원 건강검진을 알리기 위해 기획됐다.

CLS 관계자는 “실질적인 건강 증진 효과를 거두기 위해 위탁배송기사의 참여가 중요한 만큼, 앞으로도 참여를 독려하는 활동을 지속할 것”이라고 말했다.