24개 독립 평가서 19차례 톱3 스포츠콘택트 7·프리미엄콘택트 7 호평

[헤럴드경제=권제인 기자] 콘티넨탈타이어가 2026년 유럽 주요 썸머 타이어 테스트에서 13개 부문 1위를 차지했다고 4일 밝혔다.

콘티넨탈타이어는 유럽 자동차 전문 매체와 자동차 클럽, 모빌리티 기관이 실시한 올해 총 24개 독립 평가에서 13개 부문 1위, 19차례 톱3 성적을 기록했다.

콘티넨탈타이어는 이번 평가에서 제동력과 젖은 노면 그립, 주행 밸런스 등 핵심 성능 항목에서 높은 점수를 받았다. 프리미엄 세단용 제품부터 초고성능(UHP) 스포츠 타이어, 지속가능성을 강조한 제품군까지 다양한 포트폴리오에서 고른 성과를 거뒀다.

대표 제품인 ‘프리미엄콘택트 7’은 독일 자동차 전문지 아우토 자이퉁이 진행한 UHP 썸머 타이어 테스트에서 종합 1위에 올랐다. 젖은 노면과 마른 노면 모두에서 균형 잡힌 성능을 인정받았다.

지속가능성에 초점을 맞춘 ‘울트라콘택트 NXT’도 독일 자동차클럽 AvD가 실시한 썸머 타이어 테스트에서 우수한 평가를 받았다.

초고성능 플래그십 제품인 ‘스포츠콘택트 7’은 독일 자동차 전문 매체 아우토빌트 스포츠카의 UHP 타이어 테스트에서 1위를 차지했다. 정밀한 핸들링과 우수한 제동 성능이 강점으로 평가됐다.

니코 키리아조폴로스 콘티넨탈타이어 코리아 교체타이어 부문 대표는 “스포츠콘택트 7을 비롯한 주요 제품들이 유럽 주요 썸머 타이어 테스트에서 우수한 평가를 받은 것은 콘티넨탈의 기술력과 제품 경쟁력을 보여주는 결과”라며 “국내 소비자들이 콘티넨탈의 프리미엄 기술력을 경험할 수 있도록 제품 포트폴리오와 브랜드 경험을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

스포츠콘택트 7은 고성능 스포츠카와 프리미엄 차량을 위한 초고성능 타이어로, 국내 교체용 타이어 시장에서 19인치부터 22인치까지 다양한 규격으로 판매되고 있다.

한편, 1871년 설립된 콘티넨탈은 2025년 약 197억유로(34조9200억원)의 매출을 달성했으며, 현재 54개국 및 시장에서 약 7만8000명의 직원이 근무하고 있다.