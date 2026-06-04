코스피 장 초반 2%대 하락…4거래일 만에 약세 전환 외국인 1조8500억원 순매도, 19거래일 연속 ‘팔자’ 중동 긴장 고조에 국제유가·미 국채금리 동반 상승 삼성전자·SK하이닉스 등 시총 상위주 일제히 약세 원·달러 환율 장중 1530원 돌파…2개월 만에 처음

[헤럴드경제=홍태화 기자] 중동 지역의 지정학적 긴장이 다시 고조된 가운데 외국인 투자자의 대규모 매도세가 이어지면서 코스피가 장 초반 2% 넘게 하락했다. 외국인은 19거래일 연속 순매도를 기록하며 증시 하방 압력을 키웠고, 환율은 약 2개월 만에 처음으로 장중 1530원을 넘어섰다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전장보다 177.67포인트(2.02%) 내린 8623.82로 출발했다. 지수는 지난달 28일 이후 4거래일 만에 내림세로 돌아섰다. 지수는 오전 9시 54분 현재 1.57% 하락한 8662.91에 거래 중이다.

내림세는 외인이 주도했다. 외국인은 1조8509억원 순매도하며 지난달 7일 이후 이날까지 19거래일 연속 ‘팔자’를 이어가고 있다. 이는 역대 10번째로 긴 순매도세이자, 2020년 3월 5일∼4월 16일(30거래일 연속 순매도) 이후 6년여 만에 최장 기록이다. 개인과 기관은 각각 1조4864억원, 3052억원 순매수하고 있다.

미국과 이란 간 종전 협상이 진전을 보이지 못하는 가운데 뉴욕증시가 일제히 하락한 영향으로 풀이된다. 간밤 다우존스30산업평균지수가 1.21% 내렸고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수도 각각 0.74%, 0.89% 하락했다.

중동 긴장 고조로 국제 유가가 상승하고 채권 금리가 상승하면서 매도세를 자극했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이란 유조선과 게슘섬 통신탑 피격에 대응해 쿠웨이트의 미 공군기지, 바레인의 미 해군 5함대 기지 등을 공격했다고 밝혔다.

지정학적 긴장이 커지면서 미국 서부텍사스산 원유(WTI) 선물은 전장보다 2.4% 오른 배럴당 96.02달러에 마감했다. 이에 뉴욕증시 마감 무렵 10년 만기 미 국채 수익률도 전장 대비 0.03%포인트 오른 4.49%에 거래됐다. 장 중 한때 심리적 저항선인 4.5%선을 웃돌기도 했다.

미국 고용지표가 예상외로 호조를 보이면서 금리 인상 가능성이 커진 점도 투자 심리에 영향을 줬다. 미 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)이 공개한 5월 미국의 민간기업 고용은 전월 대비 12만2000명 증가해 작년 1월 이후 최대 증가 폭을 기록했다.

국내 증시도 중동의 지정학적 긴장 재고조와 브로드컴의 시간 외 급락에 하방 압력을 받고 있다. 특히 원/달러 환율이 급등한 가운데 외국인의 매도세가 지속되면서 지수를 끌어 내리고 있다.

시가총액 상위 종목 중 직전 거래일 사상 처음 37만원을 넘어선 삼성전자(-2.77%)가 하락해 35만원대로 밀려났으며 SK하이닉스(-3.90%)도 220만원대로 내려섰다. 아울러 SK하이닉스 최대 주주 SK스퀘어(-3.34%)도 하락 중이며, 삼성전기(-2.32%), LG에너지솔루션(-1.02%), 두산에너빌리티(-0.20%) 등도 내리고 있다.

이번 주 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)의 방한을 앞두고 협력 기대감에 상승했던 LG전자(-13.12%), 현대차(-4.80%), NAVER(-8.56%) 등도 차익 실현 매물 등에 내리고 있다. 삼성물산(3.60%), HD현대일렉트릭(1.81%), 미래에셋증권(3.98%) 등은 오르고 있다.

코스닥지수는 상승세다. 코스닥 지수는 전장보다 6.88포인트(0.67%) 상승한 1032.91로 출발해 상승 폭을 키우고 있다. 코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 229억원, 748억원 순매수하고 있으며, 개인은 840억원 매도 우위다.

에코프로비엠(2.53%), 에코프로(4.08%) 등 이차전지주와 알테오젠(1.12%), 주성엔지니어링(12.24%), 코오롱티슈진(3.33%) 등이 오르고 있다. 레인보우로보틱스(-4.33%), HLB(-0.96%), 펩트론(-1.11%) 등은 하락 중이다.

환율은 외국인 매도세와 지정학적 불확실성으로 계속 급등하고 있다. 이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 13.6원 급등한 1530.0원에 거래를 시작했다. 환율이 장중 1530원을 넘은 것은 2개월여 만에 처음이다.