AACR 2026서 연구성과 공개한 ‘혁신신약’ ADC 파이프라인 중심 심층 파트너링 신규 타깃 표적 ‘GENA-104·GENA-120’ 전면에…글로벌 빅파마와 협력선 다각화

[헤럴드경제=최은지 기자] 글로벌 신약개발 전문기업 지놈앤컴퍼니가 세계 최대 규모의 바이오 무대에서 자체 개발한 차세대 항체-약물접합체(ADC) 파이프라인을 앞세워 글로벌 기술수출 및 전략적 파트너십 구축에 속도를 낸다.

지놈앤컴퍼니는 오는 6월 22일부터 25일(현지시각)까지 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 개최되는 ‘2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO USA)’에 참가해 글로벌 파트너링 논의를 본격적으로 가속화한다고 4일 밝혔다.

지놈앤컴퍼니는 매년 BIO USA 무대에 지속해서 참여하며 글로벌 제약사들과의 비즈니스 협력 기회를 조율해 왔다. 특히 이번 참가는 지난 4월 미국 암연구학회(AACR 2026)에서 자사의 핵심 ADC 파이프라인에 대한 우수한 연구 성과를 발표한 직후 연이어 이뤄지는 만큼, 신규 후보물질에 관심을 보인 글로벌 파트너사들과의 기술이전 논의를 본격적으로 심화하는 계기가 될 전망이다.

지놈앤컴퍼니는 이번 행사에서 차세대 혁신신약(First-in-Class) 시장을 겨냥한 핵심 파이프라인들을 전면에 내세운다. 대표적으로 CNTN4를 표적으로 삼는 ‘GENA-104 ADC’와 ITGB4를 표적하는 ‘GENA-120’ 등 ADC 라인업을 집중적으로 소개한다. 이와 함께 NUAK1 키나아제를 표적으로 하는 저분자 화합물 신약(NCE) 파이프라인 ‘GENC-116’을 포함한 핵심 자산들을 바탕으로 다수의 글로벌 빅파마 및 투자사들과 심층 일대일 미팅을 전개할 예정이다.

지놈앤컴퍼니는 이미 자체 보유한 신약 개발 플랫폼 ‘지노클(GNOCLE™)’을 기반으로 신규 타깃 파이프라인 분야에서 글로벌 제약사인 디바이오팜, 엘립시스 파마를 상대로 두 건의 기술이전 계약을 연달아 성공시키며 글로벌 무대에서 R&D 역량을 입증한 바 있다.

홍유석 지놈앤컴퍼니 총괄 대표이사는 “이번 BIO USA는 관심을 확인하는 자리가 아니라, 현재까지 진행되어온 논의들을 앞으로 나아가게 하는 자리”라며 “글로벌 빅파마가 가장 적극적으로 찾고 있는 First-in-Class ADC 분야에서 당사가 보유한 파이프라인의 경쟁력을 직접 증명하고, 실질적인 파트너십 성과로 이어가겠다”고 말했다.