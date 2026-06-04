미국당뇨병학회서 팜어스와 공동 연구 후보물질 발표…쥐 모델서 체중·혈당 감소 기존 3중 기전에 가스트린 융합 처방…췌장 베타세포 보호 및 신장 개선 동시 유도 김주일 부사장 “단순 체중 감량 극복…장기 기능 회복 실현하는 대사 신약 개발”

[헤럴드경제=최은지 기자] 대원제약이 세계 최고 권위의 당뇨병 학회에서 기존 대사질환 치료제의 한계를 보완한 차세대 4중 작용 비만치료 신약 파이프라인의 핵심 데이터를 전격 공개한다.

대원제약은 오는 5일부터 8일(현지시간)까지 미국 뉴올리언스에서 개최되는 미국당뇨병학회 학술대회(ADA 2026)에 참가해, 바이오벤처 팜어스 바이오사이언스와 공동 연구 중인 ‘GLP-1/GIP/GCG/Gastrin 4중 작용제’의 전임상 연구 결과를 발표한다고 4일 밝혔다.

이번에 발표하는 신약 후보물질은 비만 치료 과정에서 필수적인 체중 감량 효능뿐만 아니라, 췌장 베타세포 보호와 신장 기능 개선을 동시에 유도하도록 설계된 다중 표적 기반의 혁신신약(First-in-Class) 파이프라인이다.

그동안 시장에 출시된 기존 비만 치료제들은 장기 투여 시 체중 감소 정체기가 조기에 발생하거나 장기 기능이 점진적으로 저하될 수 있다는 임상적 우려가 꾸준히 제기돼 왔다. 대원제약은 이번 전임상 평가지표를 통해 기존 대사질환 치료제들이 지닌 고질적인 한계점의 극복 가능성을 입증했다.

이 4중 작용제는 기존 GLP-1·GIP·GCG 3중 작용제 기전에 가스트린(Gastrin) 수용체 활성화 기전을 세계 최초 수준으로 결합해 세포 재생 및 장기 보호 측면의 작용을 보완한 물질이다. 실제 식이 유도 비만 실험 쥐 모델을 대상으로 전임상 시험을 진행한 결과, 약물을 투여한 지 22일 차에 대조군 대비 최대 50% 이상의 극적인 체중 감소 효과를 나타냈다. 또한 대조군의 공복 혈당 수치인 223㎎/㎗과 비교해 물질별로 최대 70㎎/㎗ 수준까지 혈당을 유의미하게 하향 안정화하며 우수한 약리적 유효성을 확인했다.

대원제약은 이번 학회 현장에서 자사만의 독자적인 다중 작용제 설계 방식과 차별화된 수용체 활성 지표, 동물모델을 통해 도출한 체중·음식 섭취량·혈당 변화 등 세부 전임상 데이터를 글로벌 빅파마와 의료진을 대상으로 공개할 계획이다.

김주일 대원제약 R&D부문 부사장은 “대사질환 분야에서 차별화된 다중 작용제 파이프라인의 전임상 데이터를 견고하게 축적해 왔다”며 “가스트린 기전 융합을 토대로 단순한 비만 치료를 넘어 장기 기능 회복을 동시에 실현하는 혁신적인 대사질환 신약을 개발해 나가겠다”고 강조했다.