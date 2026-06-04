정부-공공기관-삼성중공업 합작…국내 조선소 제작 후 현지 설치하는 방식 해외인프라도시개발지원공사(KIND) 등 공공기관서 재무적 투자자로 참여

[헤럴드경제=소민호 기자] 정부와 공공기관, 삼성중공업 등이 함께 하는 ‘팀코리아’가 28억달러(약 4조원) 규모의 ‘미국 루이지애나 FLNG 해양플랜트 1호기 건설사업’ 수주에 성공했다.

FLNG(Floating Liquefied Natural Gas, 천연가스 액화설비를 탑재한 부유식 해양플랜트)는 국내 조선소에서 건조 후 현지에 설치, 가스전에서 생산된 천연가스를 액화, 저장, 하역까지 수행하는 것을 지칭한다.

지난 1일(현지시간) 수주한 이번 프로젝트는 사업을 주도하는 블랙록(세계 최대 글로벌 자산운용사) 펀드에 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), 녹색펀드, 해양진흥공사가 투자하고, 재무적 투자자로 참여하는 구조라는 점이 특징이다. 투자금은 KIND 7000만달러(약 1000억원), 녹색펀드 3000만달러(약 450억원), 해양진흥공사 5000만달러(약 750억원) 등이다.

이번 수주로 삼성중공업은 전세계 FLNG 발주 10기 중 6기 수주함으로써 관련 시장을 선점할 것으로 기대된다. 삼성중공업이 수주한 FLNG 3기는 가동 중이며, 3기는 건조에 들어간 상태다.

이번 사업에는 연료 연소 후 배기가스에 포함된 질소산화물을 촉매를 통해 질소와 물로 환원하여 배출을 저감하는 선택적 촉매 환원법, 버려진 폐열을 회수 후 스팀과 전기를 생산함으로써 에너지 재사용을 극대화하는 배열회수보일러 등 우리 기업의 친환경 설계 기술이 적용될 예정이다.

앞으로 삼성중공업은 미국 루이지애나주 연안 약 74km 해역에 플랜트를 세워 연간 약 440만t 규모의 LNG를 생산하게 된다. 5년간 건설하고 25년간 운영하게 된다.

국토부는 이 프로젝트는 기업과 3개 부처, 2개 공공기관이 유기적으로 협력해 우리 기업의 대형 인프라 사업 수주를 이끌었고 향후 미국 에너지 인프라 시장 진출 기반을 넓혔다는 점에서 의미가 크다고 강조했다.

이번 프로젝트가 금융, 시공, 운영 전 과정을 포함하는 투자개발형 사업이라는 점에서 해외건설이 전통적인 수주 산업에서 고부가가치형 복합 산업으로의 전환을 위한 결정적 계기가 될 것으로 기대된다.

또한 국내에서 플랜트를 제작, 건조해 현지에서 조립되는 점을 감안할 때 중소·중견 기업의 연쇄적 수주를 통한 지역경제 활성화에도 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

이번 사례를 통해 해외 주요 인프라 사업 참여가 건설사업 수주 뿐만 아니라 공급망 안정성 강화에도 기여할 수 있을 것으로 보인다.

호르무즈 봉쇄로 인한 공급망 불확실성이 커지는 상황에서 해외 인프라 확보를 통한 수입처 다변화, 운송망 강화에도 의미가 적지 않을 것이란 해석도 나온다.

정부는 “정부 부처와 공공기관들이 ‘기술력을 기반으로 해외에 진출하는 우리 기업’의 동반자가 돼 하나의 팀으로 뛴 결과”라며 “해외건설 산업이 양질의 일자리를 제공하는 고부가가치 산업으로 전환될 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다. 이어 “특히 해외 에너지, 항만 등 인프라 투자를 확대해 글로벌 공급망 이슈에 대응하기 위한 역량도 강화해 나가겠다”고 밝혔다.