미래에셋자산운용, 강원 홍천서 ‘미래에셋 랠리 2026’ 개최 글로벌 ETF 순자산 428조원…세계 11위 ETF 운용사로 도약 박현주 회장 “구조 변화, 기회로 바꾸는 킬러 프로덕트 중요”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 박현주 미래에셋그룹 회장이 ‘미래에셋 랠리 2026’에서 미래 성장 동력을 담은 ‘킬러 프로덕트’의 중요성을 강조하며 상장지수펀드(ETF)와 인공지능(AI) 자산관리, 디지털 자산을 결합한 글로벌 투자 플랫폼 전략인 ‘미래에셋 3.0’ 구상을 강조했다.

미래에셋자산운용은 지난 1일부터 3일까지 강원도 홍천에서 ‘미래에셋 랠리 2026(MiraeAsset Rally 2026)’을 개최했다며 4일 이같이 밝혔다.

‘미래에셋 랠리’는 전 세계에서 활약하는 미래에셋자산운용 ETF 주요 임직원들이 한자리에 모여 글로벌 ETF 비즈니스 현황을 공유하고 발전 방향을 모색하는 자리다.

올해 행사는 미래에셋 글로벌 ETF 비즈니스가 주요 시장에서 본격적인 성장 궤도에 진입했다는 점에서 의미를 더했다. 미래에셋자산운용이 전 세계에서 운용 중인 ETF 총 순자산은 428조원에 달한다. 이를 바탕으로 ETF 순자산 기준 글로벌 11위 운용사로 자리매김하며 세계 ETF 시장 내 영향력을 지속 확대하고 있다.

주요 해외 법인들의 성장세도 두드러진다. 미국 ‘글로벌 X(Global X) US’는 순자산 1000억 달러를 돌파하며 미국 ETF 시장의 주요 운용사로 성장했고, 국내 TIGER ETF 역시 순자산 1000억 달러를 넘어섰다.

일본 ‘Global X Japan’은 출범 6년여 만에 순자산 1조엔을 돌파하며 일본 ETF 시장의 핵심 사업자로 자리 잡았다. ‘Global X Canada’는 400억달러, 호주 ‘Global X Australia’는 130억달러 규모로 성장했다.

이 같은 성과는 박현주 회장이 강조해 온 글로벌 비전이 구체적인 결실로 이어지고 있음을 보여준다고 회사는 설명했다. 박 회장은 그동안 자국 시장에 머무르지 않고 글로벌 성장 시장에 투자할 수 있는 혁신 상품을 선제적으로 공급해야 한다고 강조해 왔다.

또한 투자자 수요와 구조적 변화를 반영한 차별화된 상품, 이른바 ‘플래그십 킬러 프로덕트(Flagship Killer Product)’ 발굴의 중요성을 지속해서 주문해 왔다.

박 회장은 이번 행사에서 ‘킬러 프로덕트(Killer Product)’의 중요성을 재차 강조했다. 그는 “자산운용사의 성패는 결국 미래를 담는 상품에 달려 있다”며 “킬러 프로덕트는 아직 멀고 불확실해 보이는 구조적 변화를 고객이 실제 포트폴리오에 담을 수 있는 투자 기회로 바꾸고, 나아가 시장의 새로운 기준을 만드는 상품”이라고 말했다.

이어 “우리가 만들어 온 성공적인 ETF들은 단순한 금융상품이 아니라 고객과 미래를 연결하는 다리였다”며 “시장이 충분히 이해하기 전에 구조적 변화를 발견하고, 확신을 바탕으로 상품화했기 때문에 오늘의 성과가 가능했다”고 강조했다.

실제로 미래에셋은 주요 시장에서 시장보다 한발 앞서 구조적 성장 기회를 포착하며 차별화된 ETF를 선보여 왔다. 홍콩에서는 현지 최초 커버드콜 ETF를 출시하며 인컴형 ETF 시장을 선도하고 있다. 미국과 캐나다에서는 스페이스X(SpaceX) 기업공개(IPO) 기대감을 반영한 우주항공 산업 투자 스페이스테크 ETF를 빠르게 선보이기도 했다.

또한 Global X US의 인공지능 테마 ETF ‘AIQ’는 2018년 출시돼 챗GPT(ChatGPT)를 계기로 AI가 대중적 관심을 받기 훨씬 전부터 관련 산업의 성장 가능성에 주목한 대표 사례로, 현재 순자산 100억 달러를 넘어섰다.

국내 TIGER ETF도 한국 반도체 핵심 기업에 압축 투자하는 ‘TIGER 반도체TOP10’ ETF를 출시하고 순자산 약 14조원 규모로 성장시키며 국내 테마형 ETF 시장에서 선두 지위를 공고히 하고 있다.

박현주 회장은 아울러 미래에셋의 다음 성장 방향으로 ‘미래에셋 3.0(Mirae Asset 3.0)’ 구상을 제시했다. Mirae Asset 3.0은 ETF·AI 자산관리·디지털 자산 등 미래에셋그룹이 지난 30여년간 구축해 온 핵심 역량을 하나로 연결해 글로벌 투자 플랫폼을 고도화하겠다는 전략이다.

ETF를 핵심 상품 엔진으로 삼고, 증권 플랫폼을 고객 접점으로, AI와 토큰화를 미래 금융 인프라로 삼아 고객이 성장 기회에 더 쉽고 효율적으로 접근할 수 있도록 한다는 계획이다.

미래에셋자산운용은 글로벌 ETF 순자산은 빠르게 늘고 있다. 미래에셋자산운용의 글로벌 ETF 순자산은 작년 말 300조원을 돌파한 이후 불과 5개월 만에 100조원이 더 불어났다. 2024년 말 200조원에 이어 2025년 말에는 300조원, 2026년 5월에는 400조원을 넘어서는 등 뚜렷한 성장 가속화 양상을 보인다.