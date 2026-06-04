뉴욕 타임스 스퀘어·런던 피카딜리 광장서 상영 ‘건강·가족·반려동물 케어’ 3편 구성

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성전자가 ‘당신의 AI(인공지능) 일상 동반자(Your companion to AI Living)’를 주제로 한 새로운 글로벌 영상 캠페인을 공개했다고 2일 밝혔다.

이번 캠페인은 미국 뉴욕 타임스 스퀘어, 영국 런던 피카딜리 광장 등 세계적인 랜드마크 옥외 광고와 삼성전자 공식 SNS 채널을 통해 공개된다.

캠페인의 주제인 ‘당신의 AI 일상의 동반자’는 올해 1월 세계 최대 IT·전자 전시회 CES에서 진행한 ‘더 퍼스트 룩(The First Look)’ 행사를 통해 처음 소개한 삼성전자의 AI 고객 경험이다.

삼성전자의 AI 혁신이 일상 속에 자연스럽게 스며들어 도움을 제공하는 새로운 삶의 방식을 소개한다.

이 캠페인은 건강·가족·반려동물 케어를 주제로 한 총 3편의 영상으로 구성됐다.

각 영상은 삼성전자 제품에 적용된 AI 기술과 다양한 서비스를 연결해 고객에게 필요한 도움을 선제적으로 파악하고 맞춤형 솔루션을 제공하는 모습을 담아냈다.

건강 관리 편에서는 ‘갤럭시 워치8’과 ‘삼성 헬스’를 통해 항산화 지수를 관리하고 식습관 개선을 위한 도움을 받는 모습을 소개하고 가족 케이 편에선 AI 기반 ‘통화 스크리닝’ 기능으로 보이스피싱 등 원치 않는 전화를 사전에 차단하는 경험을 소개한다.

반려동물 케어 편에서는 ‘스마트싱스’의 펫 케어 서비스와 연동된 갤럭시 ‘나우 브리프’를 통해 반려견의 산책을 관리하는 모습을 볼 수 있다.

최승은 삼성전자 글로벌브랜드센터장(부사장)은 “이번 캠페인은 삼성의 AI 기술로 연결된 제품과 서비스가 고객의 필요를 선제적으로 파악하고 맞춰주는 새로운 일상을 보여준다”며 “앞으로도 삼성의 AI 혁신이 고객 일상의 동반자로서 의미 있는 경험을 제공할 수 있도록 다양한 활동을 이어갈 것”이라고 말했다.