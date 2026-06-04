[헤럴드경제=조용직 기자] PBA 프로당구 무대에서 10대 소녀 이승희(16)와 한지혜(17)가 예선 격인 Q라운드를 통과, 128강에 진출했다.

3일 강원도 정선군 하이원리조트 그랜드호텔 컨벤션타워에서 프로당구 2026-2027시즌 2차 투어 ‘국민의 행복쉼터 하이원리조트 PBA-LPBA 챔피언십’ 여자부 LPBA의 Q라운드 일정이 종료됐다. 이승희는 민정희를 13-11(32이닝)로, 한지혜는 김혜정을 15-14(29이닝)로 꺾고 128강에 올랐다.

2009년생 이승희는 만 16세로 이번 시즌 프로당구 최연소 선수다. 이번 시즌 LPBA 트라이아웃을 통해 데뷔한 이승희는 데뷔전이었던 개막전(우리금융캐피탈 챔피언십) Q라운드에선 탈락했었다. 이승희와 마찬가지로 트라이아웃을 통해 데뷔한 한지혜는 2008년생이다.

이들은 128강에서 강호를 상대한다. 이승희는 4일 오전 김예은과 맞대결을 갖는다. 한지혜는 같은날 오후 김다희와 격돌한다.

한편 이날 열린 다른 경기에서 LPBA 초대 챔피언 김갑선은 최보비를 17-12(33이닝)로 제압했으며, 김사랑도 이예슬을 20-7(31이닝)로 완파하고 128강에 합류했다. 반면 최봄이는 최지영2에 12-19(28이닝)로 덜미를 잡혀 대회 첫 경기에서 탈락했다.

대회 2일차인 4일에는 LPBA 128강과 64강이 진행된다. 128강부터는 지난 대회 우승자 김가영을 비롯해 김민아, 스롱 피아비, 강지은, 이미래 등 LPBA 강호들이 출전한다.