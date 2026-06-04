‘손님’ 시선 단골 가게 주목…1박2일 관찰도 케이블TV방송대상 프로듀서상 류복열 PD연출

[헤럴드경제=차민주 기자] LG헬로비전이 오리지널 다큐 ‘당골집’ 시즌 2를 방영한다. 오랜 기간 지역 골목을 지킨 가게의 평범한 일상을 담아내는 콘텐츠로 시청자에게 몰입을 선사하겠단 포부다.

4일 LG헬로비전은 더라이프 채널 오리지널 다큐 ‘당골집’ 시즌2를 이날 오후 7시 30분 더라이프 채널, 더라이프2 채널, LG헬로비전 지역채널에서 첫 방송한다고 밝혔다.

‘당골집’은 ‘당신의 골목 맛집’이라는 문장의 줄임말로, 대한민국 골목 숨은 맛집의 역사와 그곳을 지켜온 이들의 삶을 조명하는 콘텐츠다. 지난 시즌1 당시 시청자에게 긍정적인 평가를 받아 시즌2를 공개한다고 이 회사는 설명했다.

LG헬로비전에 따르면 이번 시즌2는 ‘손님 중심’이라는 점에서 지난 시즌과 차별화된다. 시즌1이 가게의 서사와 주인장의 철학에 집중했다면, 시즌2는 실제 손님의 경험을 중점으로 다룰 예정이다.

1박 2일간 밀착 관찰을 진행한다는 점도 이번 시즌의 특징이다. 손님이 가게를 반복해서 찾는 이유, 그리고 그 과정에서 쌓이는 주인장과의 유대감을 담아냈다고 LG헬로비전은 설명했다. 오늘 방송되는 시즌2 첫 회에서는 충남 서산의 게국지 전문 한식당 ‘진국집’에 펼쳐지는 단골의 이야기를 선보일 예정이다.

아울러 LG헬로비전은 연출을 맡은 류복열 LG헬로비전 책임 PD가 뛰어난 역량을 보유한 만큼, 시청자의 공감을 한층 깊이 있게 끌어낼 것으로 기대된다고 언급했다. 앞서 류복열 PD는 최근 개최한 ‘2026 케이블TV방송대상’에서 개인상(프로듀서상)을 수상했다.

류복열 PD는 “이번 시즌은 한곳에 더 오래 머무르며, 있는 그대로의 시간을 담아냈기에 꾸며내지 않은 당골집의 진짜 이야기를 기대하셔도 좋다”며 “누구나 마음속에 하나쯤은 있는 ‘나만의 당골집’을 떠올리며, 더 깊은 공감과 여운을 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, ‘당골집’ 시즌 2는 매주 목요일 저녁 7시 30분 더라이프 채널에서 가장 먼저 방영된다. 이어 저녁 8시 30분 LG헬로비전 지역 채널을 통해 방송된다. 이 외에도 더라이프2, 채널i를 통해서도 시청할 수 있다. 더불어 104만 구독자를 보유한 유튜브 채널 ‘헬로라이프’에서도 차례대로 공개된다.