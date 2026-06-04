국힘 ‘이재명 정부 선관위’에 화살 靑 “일련의 상황을 엄정 주시 중”

[헤럴드경제=신대원 기자] 6·3 지방선거 진행 중 서울 일부 지역에서 발생한 사상초유의 투표용지 부족 사태에 격분한 국민의힘은 이재명 정부에 책임의 화살을 돌렸다.

국민의힘은 3일 밤 홈페이지를 통해 ‘이재명 정부 선관위 투표방해 제보센터’를 운영한다고 공지했다.

국민의힘은 “이번 제9회 전국동시지방선거 및 6·3 국회의원 재보궐선거 과정에서 투표용지를 교부받지 못해 투표를 하지 못했거나, 선관위의 투표 방해, 선거 방해 현장을 목격하신 분들의 제보를 기다린다”고 밝혔다.

이어 “국민 여러분이 목격하신 현장의 목소리가 대한민국 민주주의의 기초를 바로 세우는 힘이 된다”면서 “적극적인 제보 부탁드린다”고 당부했다.

이날 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 본투표가 진행된 가운데 서울 송파구 잠실 일대를 비롯한 12개 투표소와 강남구 1개 투표소, 광진구 1개 투표소에서 투표용지 부족 사태가 벌어졌다.

국민의힘은 노태악 중앙선관위원장 사퇴는 물론 재선거까지 촉구하는 등 강하게 반발했다.

청와대는 상황을 엄정 주시한다는 입장을 밝혔다.

이와 관련 강유정 청와대 수석대변인은 “중앙선거관리위원회는 국민의 참정권을 보장하는 헌법기관으로서 일부 지역 주민들의 투표권 행사와 개표 관리에 차질이 없게 책임있는 조치를 바란다”면서 “청와대는 일련의 상황을 엄정히 주시하고 있다”고 말했다.