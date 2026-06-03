[헤럴드경제=원호연 기자] 연합뉴스에 따르면 3일 오후 7시 50분경 경기도 과천시 중앙동에 위치한 중앙선거관리위원회 뒤편 야산에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생해 10여 분 만에 진화됐다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않았으나, 주변 임야 일부가 소실됐다.

화재 당시 선거일 우발 상황에 대비해 선관위에 배치되어 있던 경기남부경찰청 기동대 소속 경찰관들이 불길을 발견하고 즉각 소화기로 초기 진화에 나섰다. 이후 선관위의 신고를 받고 출동한 소방당국이 장비 11대와 인력 33명을 투입해 오후 8시 7분경 불을 완전히 껐다.

주목할 만한 점은 발화 지점이다. 불이 시작된 곳은 선관위 본관에서 불과 100여ｍ 떨어진 부지 내 산책로로, 평소 외부인의 출입이 엄격히 통제돼 왔다.

경찰 관계자는 “선관위 외곽에 펜스가 설치되어 있어 외부인 침입은 어려운 구조로 보인다”면서도 “CCTV 분석 등을 통해 정확한 사실관계를 확인할 것”이라고 밝혔다. 현재 경찰과 소방당국은 방화 등 모든 가능성을 열어두고 화재의 정확한 원인과 경위를 조사하고 있다.