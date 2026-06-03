[헤럴드경제=정석준 기자] 송언석 국민의힘 공동선거대책위원장은 지방선거 본 투표일인 3일 서울 일대에서 용지 부족으로 투표가 일시 중단된 것에 대해 “중대한 투표권, 참정권 침해”라며 중앙선거관리위원회에 서울 선거 개표 중단과 연기를 요구했다.

송 위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 “서울 잠실7동 제2투표소에서 아직 투표를 대기 중인 시민들이 있음에도 불구하고 투표함을 회수하려고 해서 시민들과 경찰이 대치 상황에 있다”며 이같이 밝혔다.

송 위원장은 “투표율이 훨씬 더 높은 지역에서도 이런 일이 일어나지 않았다”며 “대한민국 예산 체계상 유권자 숫자에 플러스 알파만큼 투표지를 인쇄할 수 있는 예산이 이미 반영돼 있는 것으로 알고 있다”고 말했다.

이어 “한 시간 이상 투표를 못하게 되면 사실상 개인적인 일정이나 건강 등 일신상 사유로 인해 투표를 못하게 되는 상황이 발생한다”며 “투표용지를 다른 곳에서 급하게 이송해오는 과정에서 정상적인 투표지 관리가 되는지 여부에 대해 의구심도 매우 크다”고 덧붙였다.

또한, “18시 이후에 투표 진행하게 되면서 출구조사 결과가 투표에 영향을 미칠 개연성도 배제하기 어려운 상황”이라며 선관위의 사과 표명에 대해 “몇 사람의 불편과 심리의 문제가 아니라 선거의 공정성을 중대하게 훼손하는 심각한 사안”이라고 강조했다.

송 위원장은 개표 중단과 선거 연기를 주장하며 과거 독일 법원에서 선거 당국의 총체적 부실운영이 투표권 행사 방해와 선거 결과를 왜곡했다는 사유로 선거 전면 무효를 선언하고 재투표를 명령한 사례를 들었다.

그는 “이번에 투표용지가 부족하다는 이유로 해서 투표를 정상적으로 진행하지 못한 유권자 여러분들께서는 국민의힘 선거상황실로 언제든지 연락달라”고 호소했다.