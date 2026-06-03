“선관위 직원 아들·딸 특혜채용 때부터 예견” 국민의힘 “있을 수도, 있어서도 안되는 사건”

[헤럴드경제=신대원 기자] 국민의힘은 6·3 지방선거 진행 중 서울 등 일부 지역에서 초유의 투표용지 부족 사태가 벌어진 데 대해 노태악 중앙선관위원장 사퇴를 촉구하는 등 강하게 반발했다.

국민의힘 중앙선대위 공소취소특검법 저지특별위원회 위원장을 맡고 있는 주진우 의원은 3일 페이스북에 올린 글에서 “실로 충격적”이라며 “투표지가 없어 투표를 못 하거나 포기한 것을 어떻게 책임질 것인가”라고 질타했다.

주 의원은 “대한민국 선거관리가 어떻게 아프리카 독재국가 수준으로 전락했나”라며 “선관위 직원 아들, 딸 특혜 채용하고 선거 때 선관위 직원들의 휴직이 집중될 때부터 예견된 참사”라고 비판했다.

이어 “선관위는 국민 입틀막 해왔다. 선관위의 오만에 민주주의가 상실됐다”면서 “노태악은 당장 사퇴하라”고 노 위원장의 사퇴까지 촉구했다.

또 “진상을 조사해 끝까지 책임을 물을 것”이라고 덧붙였다.

정희용 선거대책본부장도 이날 여의도 중앙당사 개표상황실에서 발표한 긴급 입장에서 “2026년 대한민국 투표 현장에서 있을 수도, 있어서도 안 되는 충격적 사건”이라면서 “투표율이 높아지자 긴장해서 이런 일이 벌어지는 것 아닌지 의구심을 지울 수 없다”고 밝혔다.

정 본부장은 “선관위는 공정하고 투명한 선거관리를 위해 존재하는 기관임에도 선거 당일 투표용지 부족으로 유권자들께서 투표하지 못하는 사태를 발생시킨 건 단순한 선거 준비 부족을 넘어 책무를 저버린 처참한 수준이라 개탄을 금할 수 없다”고 강도 높게 비판했다.