[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘은 제9회 전국동시지방선거 본투표가 실시된 3일 서울 일대에서 투표용지가 부족한 상황에 대해 “불편함이 있으시더라도 투표소 밖을 벗어나지 말고 끝까지 투표해 달라”고 호소했다.

정희용 국민의힘 선거대책본부장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 “2026년 대한민국의 투표 현장에서 있을 수도, 있어서도 안 되는 충격적인 사건”이라며 “뭐가 그리 급해서 국민이 투표할 수 없을 정도로 투표 용지도 준비하지 못했단 말인가”라고 말했다.

정 본부장은 “투표율이 높아지자 긴장해서 이러한 일이 벌어지는 건 아닌지 의구심을 지울 수 없다”며 “선거관리위원회는 공정하고 투명한 선거관리를 위해 존재하는 기관임에도 선거 당일 투표용지 부족으로 우리 유권자들께서 투표를 하지 못하는 사태를 발생시킨 것은 단순한 선거준비부족을 넘어서 선거관리 책무 저버린 처참한 수준”이라고 비판했다.

송언석 국민의힘 공동선대위원장은 입장문을 통해 “힘드시더라도 차분히 기다리면서 반드시 투표해주셔 한다”며 “선관위는 18시가 넘어서라도 기다리신 시민분들께서 반드시 투표를 하실 수 있도록 투표권을 보장할 것을 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

송 위원장은 “지금이 19세기도 아니고, 말이나 되는 일이냐”며 “선거가 끝나는대로 곧장 이번 사태에 대한 진상규명을 추진하고, 반드시 책임을 묻겠다”고 전했다.

배현진 국민의힘 서울시당 위원장도 이날 국회에서 기자회견을 열고 “선거서 투표용지 부족 사태는 민주주의 근간을 흔드는, 단순 실수차원이 아닌 선거관리기본시스템이 무너졌음을 방증하는 일”이라고 밝혔다.

배 위원장은 “서울시민 주권행위 침해한 선관위의 선거관리 부족과 지역선관위 실수를 확인하고 향후 재발 방지책과 고나련 책임자 문책에 대해 끝까지 물고 늘어질 것”이라고 강조했다.

이어 “선거 내내 각종 노골적 선거개입과 국민, 시민 눈쌀을 찌푸릴만한 경박한 언어로 선거에 관여했던 이재명 대통령이 기본적인 모든 시민이 참여할 투표용지를 확보 못한 것에 대해 국민 앞에 사죄해야 한다”고 덧붙였다.

한편, 이날 중앙선거관리위원회는 서울 송파구 등 일부 지역 투표소에서 투표용지가 부족해 해당 지역으로 투표용지를 이송 중이라고 밝혔다.