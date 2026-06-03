2022년 지방선거 투표율보다 9.9% 높아 25개 중 11개 자치구 60%대 투표율

[헤럴드경제=박병국 기자]6·3 전국동시지방선거 본투표일인 3일 오후 5시 기준 서울 투표율은 59.1%을 기록했다. 전국 평균 57.3%보다 높다. 25개 자치구중 11곳에서 투표율 60%대 투표율을 기록했다.

3일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 5시 기준 서울 전체 유권자 831만9134명 중 491만9251명이 투표를 마쳤다. 이번 선거 투표율은 같은 시간 기준 지난 2022년 지방선거 서울 투표율(49.2%)보다 9.9%포인트 높다.

성동구 투표율은 61.8%로 서울 25개 자치구 중 가장 높았다. 양천구(61.4%) 송파구(61.10%) 강동구(61.10%) 노원구(61.1%) 서초구(60.80%) 서대문구(60.70%) 마포구(60.40%) 동작구(60.20%) 중구(60.10%) 도봉구(60%)가 그 뒤를 이었다.

종로구는 59.6%, 동대문구는 59.4%, 영등포구는 59.3%, 광진구·성북구는 59.2%, 용산구는 58.9%, 구로구는 58.6%, 은평구는 58.5%를 기록했다.

강남구는 57.4%, 강서구는 57.2%, 중랑구는 57.0%로 집계됐다. 강북구는 55.9%, 금천구는 55.0%였다. 관악구는 54.7%로 서울에서 가장 낮은 투표율을 보였다.

강남3구 가운데서는 송파구가 61.1%로 가장 높았다. 서초구는 60.8%, 강남구는 57.4%의 투표율을 기록했다.

5시 기준 전국 평균 투표율은 57.3%이다. 전체 선거인 수 4464만9908명 가운데 현재 2560만6561명이 투표했다. 지역별로 보면 전남이 63.6%로 가장 높다. 강원 61.9%, 서울 59.1%, 부산 58.1%, 경기 54.5%, 대전 56.3%, 광주 51.5%, 대구 59.9% 등이 그 뒤를 이었다. 투표율에는 지난달 29∼30일 실시된 사전투표율 23.51%가 합산됐다.

본투표는 이날 오후 6시까지 진행된다. 유권자들은 주민등록지 관할 투표소에서 투표할 수 있다. 주민등록증·운전면허증·여권 등 신분증을 지참해야 한다.