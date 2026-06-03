60% 넘으면 역대 지방선거 세번째 기록

2018년 7회 지선 60.2% 넘을 지 주목

제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 오후 서울 여의도 여의도중학교에 마련된 여의동 제5투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 임세준 기자
제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 오후 서울 여의도 여의도중학교에 마련된 여의동 제5투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=김현일 깆] 제9회 전국동시지방선거 투표율이 오후 5시 기준 57.4%로 집계되면서 2018년(제7회 지방선거) 이후 8년 만에 최종 투표율이 60%를 넘길 것으로 전망된다.

3일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 5시 현재 전체 유권자 4464만9908명 중 2561만7431명이 투표권을 행사했다. 이는 지난달 29∼30일 실시된 사전투표(투표율 23.51%)와 거소투표 결과를 합산한 수치다.

지난 2022년 제8회 지방선거 당시 동시간대 투표율(47.6%)보다 9.8%포인트(p) 높고, 제7회 지방선거(56.1%)보다 1.3%p 높아 이러한 추세라면 최종 투표율이 60%를 넘길 수 있다는 전망이 나온다.

역대 지방선거에서 최종 투표율이 60%를 넘긴 것은 제1회 지방선거(68.4%)와 제7회 지방선거(60.2%) 단 두 번뿐이다.

현재 투표율이 가장 높은 지역은 전남(63.6%), 강원(61.9%), 경남(60.9%), 전북(60.2%) 순이다.

가장 낮은 곳은 51.5%를 기록한 광주이다. 이어 제주(53.8%), 경기·인천(54.6%), 충남(55.8%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 59.1%를 기록했다.


joze@heraldcorp.com