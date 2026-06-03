제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 송파책박물관 키즈 스튜디오에 마련된 가락1동 제4투표소에서 유권자들이 투표를 하기 위해 줄을 서 있다. [연합]
제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 송파책박물관 키즈 스튜디오에 마련된 가락1동 제4투표소에서 유권자들이 투표를 하기 위해 줄을 서 있다. [연합]

[헤럴드경제=김현일 기자] 서울 송파구 투표소에서 투표용지가 부족하다는 신고가 이어지고 있는 가운데 중앙선거관리위원회는 “현재 상황을 파악 중”이라고 밝혔다.


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