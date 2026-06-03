[헤럴드경제=김현일 기자] 서울 송파구 투표소에서 투표용지가 부족하다는 신고가 이어지고 있는 가운데 중앙선거관리위원회는 “현재 상황을 파악 중”이라고 밝혔다.
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입력 2026-06-03 17:21:55
[헤럴드경제=김현일 기자] 서울 송파구 투표소에서 투표용지가 부족하다는 신고가 이어지고 있는 가운데 중앙선거관리위원회는 “현재 상황을 파악 중”이라고 밝혔다.
1963년부터 ‘투표 개근’!…110세 할머니 “좋은 나라 만들려고 나왔지”
[헤럴드경제=장연주 기자] 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 오전 110세의 유권자가 어김없이 투표장으로 향해 눈길을 끌었다. 1963년부터 ‘투표 개근’을 했다는 주인공은 김정자 할머니로, 이날 오전 광주 동구 최고령 유권자로 광주 계림1동 제2투표소를 찾았다. 김 할머니는 이날 노란 리본이 달린 지팡이를 짚고, 딸의 부축을 받으면서 투표소를 찾아 소
‘12회는 너무 길다’ ‘1회 보다 말았다’ 이런 사람 많다더니…넷플릭스, 특단의 조치
[헤럴드경제=차민주 기자] “유튜브 쇼츠처럼 짧은 영상을 자주 보다 보니 드라마 12회는 너무 길게 느껴진다.” (직장인 이모(30)씨) “50분 넘는 드라마는 너무 길어서 1회만 보고 중도 포기한 적이 많다.” (직장인 박모(41)씨) 긴 콘텐츠 대신 15초 내외의 영상 ‘숏폼’을 시청하는 이용자가 늘면서, 넷플릭스가 결국 숏폼 서비스를 내놨다. 넷플릭스 외에 아마존, 디즈니플러스 등 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 기업들도 잇달아 숏폼 서비스를 속속 선보이고 있다. 한국뿐만 아니라 전 세계 숏폼 시장이 지속해서 몸집을 불리는 흐름이다. 1일 업계에 따르면 넷플릭스, 아마존 프라임비디오, 디즈니플러스와 같은 글로벌 OTT 플랫폼이 잇따라 숏폼 시장에 출사표를 내던졌다. OTT 업계 ‘압도적 강자’로 꼽히는 ‘유튜브 쇼츠’에 빼앗긴 체류시간을 회복하려는 움직임으로 풀이된다. 넷플릭스는 최근 숏폼 서비스 ‘클립스(Clips)’를 출시했다. 이는 넷플릭스의 모바일 애플리케이션(앱)에서
“20만원에 팔았다” “난 10만원이다” 순식간에 31만원 돌파 ‘어쩌나’…월요일 삼성 본격적으로 달린다?
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “20만원에 팔았다” (삼성전자 투자자) “난 10만원이다”(삼성전자 투자자) 삼성전자가 거침없이 상승하면서 앞서 주식을 팔았던 투자자들의 한숨이 깊어지고 있다. 당시 삼성전자 주가가 이렇게 빠르게 30만원을 돌파할지는 아무도 예상하지 못했기 때문이다. 삼성전자 주가는 오랜 기간 5만원대에 있었다. 10만원을 돌파하면서 주식을 팔고 나온 투자자들이 상당수인 것으로 전해졌다. 삼성전자 한 투자자는 “10만원에서 팔았는데, 50만원이 넘는 목표주가가 나오고 있어 속이 쓰릴 정도”라고 말했다. 지난 29일 삼성전자는 전 거래일 대비 5.84% 오른 31만 7000원에 마감했다. 장 마감 이후 에프터마켓에서는 6% 넘게 더 상승했다. 글로벌 반도체 수요 증가에 대한 기대감이 갈수록 더 커지고 있다. 삼성전자 주가도 계속 우상향하고 있다. 주가가 계속 오르면서 먼저 판 사람들은 아쉬움을 토로하고 있다. “이렇게까지 오를 줄 몰랐다” “20만원에 팔았다” “난 10
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이