[헤럴드경제=박준규 기자] 6·3 지방선거일인 3일 전국 투표소에서 크고 작은 소동이 벌어지며 경찰이 출동했다. 경찰청에 따르면 이날 오전 6시부터 오후 3시까지 전국에서 접수된 선거 관련 112 신고는 총 312건이다. 투표 방해·소란이 53건으로 가장 많았으며 교통 불편 14건, 폭행 3건 등이었다. 오인 신고를 포함한 기타 신고는 242건으로 집계됐다.

서울경찰청은 투표 시작 시간부터 오후 3시까지 112신고 96건이 접수됐다고 밝혔다.

오후 12시18분께 서울 영등포구 한 투표소에선 한 시민이 투표를 마쳤는데도 다시 투표하겠다며 소리치며 소동을 벌였다. 이 사람은 부정선거를 지적해야 한다며 재투표를 시도한 것으로 전해졌다.

오후 12시36분 동작구의 한 투표소에선 60대 유권자(남)가 신분증을 확인하는 과정에서 느닷없이 짜증을 내며 소란을 벌였다.

강동구에서는 70대 여성이 선거인 명부에 자기 서명이 있다면서 소란을 피워 경찰이 출동했다. 이 투표소 선거관리인이 착각해 다른 유권자가 이 여성의 선거인 명부에 서명한 것으로 확인됐다.

중앙선거관리위원회는 오후 3시 기준 전국 투표율은 51.9%라고 밝혔다. 4년 전 지방선거의 최종 투표율(50.9%)을 넘어섰다.