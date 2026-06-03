[헤럴드경제=박혜림 기자] 경제협력개발기구(OECD)가 올해 한국 경제성장률 전망치를 1.7%에서 2.6%로 0.9%포인트 올렸다. 반도체 수출 회복과 민간투자 확대가 성장세를 이끌고, 소비도 재정 정책에 힘입어 완만히 회복될 것이라는 판단이다.

OECD는 3일 공개한 ‘OECD 경제전망’에서 이같이 밝혔다.

지난 3월 중동 전쟁 여파 등을 반영해 한국 성장률 전망치를 낮췄지만, 이번에는 1분기 국내총생산(GDP) 성장률 호조와 반도체 경기 회복을 반영해 전망을 대폭 상향했다.

이번 전망치는 한국은행 전망치와 같고 한국개발연구원(KDI)의 2.5%보다는 0.1%포인트 높다. 정부에 따르면 OECD의 한국 성장률 전망 상향 폭은 주요 20개국(G20) 가운데 가장 컸다.

OECD는 첨단 반도체 수요가 예상보다 강할 경우 성장률이 추가로 높아질 수 있다고 봤다. 반면 중동 분쟁에 따른 공급 차질, 산업 현장 쟁의, 수출 제한 등은 하방 요인으로 꼽았다.

내년 한국 성장률 전망치는 1.9%로 제시했다. 올해 소비자물가 상승률 전망은 2.7%에서 2.6%로 낮췄고, 내년 물가 상승률은 2.2%로 예상했다.

OECD는 에너지 가격 충격에 대응한 지원은 취약 가계와 기업에 집중하되, 유류세 인하와 에너지 가격 규제 등은 단계적으로 축소할 필요가 있다고 권고했다.