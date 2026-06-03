[헤럴드경제=장연주 기자] 한 인터넷 방송에서 활동하던 조폭 출신 유명 BJ가 생방송 중 교통사고를 당해 숨졌다.

3일 경찰에 따르면, 전날 경북 상주의 한 국도에서 부산에서 서울까지 자전거 종주 미션 방송을 진행하던 40대 BJ가 화물차에 치여 숨졌다. 당시 함께 이동하던 SUV 운전자도 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다.

이번 사고는 지난 2일 오후 1시30분께 낙동면 성동리 인근 25번 국도에서 발생했다. 대구에서 상주 방향으로 달리던 3.5톤 화물차가 앞서가던 자전거와 뒤따르던 SUV를 잇달아 들이받은 것으로 조사됐다.

이 사고로 자전거를 타고 가던 40대 남성 A씨가 외상성 심정지 상태로 구급대의 응급처치를 받았지만 결국 숨졌고, SUV 운전자 B씨는 중상을 입은 것으로 알려졌다.

A씨는 한 인터넷 방송에서 활동하던 조폭 출신 유명 BJ로, 사고 당시 팬들과 함께 3일 안에 부산에서 서울까지 자전거로 이동하는 미션 방송을 진행하고 있었던 것으로 드러났다.

사고 당시 A씨는 휴대전화로 방송을 켜둔 상태였으며, 당시 시청자는 약 150명에 달했던 것으로 전해졌다. 미션을 완료하면 일정 수익금을 받는 과정도 실시간으로 중계하고 있었다.

한편, 경찰은 이번 사고가 화물차 운전자의 부주의로 일어난 난 것으로 보고 블랙박스 영상과 목격자 진술 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다.